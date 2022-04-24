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Выборы президента Франции ,  
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Ле Пен признала поражание на выборах во Франции

Глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала свой результат на выборах «громкой победой» и пообещала продолжить борьбу с Макроном во время избирательной кампании в законодательные органы
Марин Ле Пен
Марин Ле Пен (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Кандидат на президентских выборах во Франции, глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен признала поражение на них, передает Reuters.

Как пишет BFM TV, Ле Пен уже позвонила Макрону, чтобы поздравить его. Также Макрона поздравили с победой в своих аккаунтах в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель.

Выступая перед своими сторонниками в Париже, Ле Пен, тем не менее, назвала свой результат на выборах «громкой победой».

«Миллионы наших соотечественников выбрали национальный лагерь и перемены. Я выражаю глубочайшую благодарность тем, кто доверился мне в первом туре, и тем миллионам, кто присоединился к нам во втором» — цитирует Ле Пен издание Le Figaro.

Экзитполы показали победу Макрона на президентских выборах
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Эмманюэль Макрон

Она также анонсировала «большую избирательную битву» в законодательные органы Франции вместе со всеми, кто «против Эмманюэля Макрона». В июне во Франции запланированы выборы в Национальный совет — нижнюю палату парламента. Они традиционно проходят после президентских выборов.

Согласно первым экзит-поллам, опубликованным после закрытия избирательных участков, Макрон побеждает на президентских выборах. По данным IPSOS, он получил 58,2%, Ле Пен — 41,8%. Окончательные результаты выборов после подсчета 100% голосов будут опубликованы на сайте МВД Франции.

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Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 10 апреля. В тройку лидеров вошли Макрон (27,84%), Ле Пен (23,15%), а также лидер левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон (21,95%). В общей сложности в первом туре участвовали 12 кандидатов. После того, как определись участники второго — большинство из них призвали голосовать за Макрона, исключением стал правый кандидат Эрик Земмур, выступивший с поддержкой Ле Пен.

И Ле Пен, и Макрон участвуют в президентских выборах второй раз. В 2017 году действующий президент победил с результатом 66,1%, глава «Национального объединения» (тогда он назывался «Национальный фронт») получила 33,9%.

Макрон стал первым французским президентом с 2002 года, которому удалось переизбраться на второй срок. Последним французским лидером, кто смог это сделать, был Жак Ширак. Он был президентом Франции с 1995 по 2007 год.

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Теги
Кирилл Соколов
Марин Ле Пен Эмманюэль Макрон Франция президентские выборы

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