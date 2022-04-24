Мировые лидеры поздравили Макрона с победой

Мировые лидеры начали поздравлять Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции.

Макрон во втором туре выборов после подсчета 74% голосов набирает 54,21%, его соперница, лидер «Национального объединения» (прежнее название — «Национальный фронт») Марин Ле Пен — 45,79%.

Так, канцлер Германии Олаф Шольц написал в Twitter, что рад продолжению сотрудничества с Макроном. «Ваши избиратели сегодня выразили твердую приверженность Европе», — отметил он.

Британский премьер-министр Борис Джонсон в своем поздравлении назвал Францию «одним из ближайших и важнейших союзников» Великобритании. «Я с нетерпением жду продолжения совместной работы по ключевым вопросам для наших двух стран и для всего мира», — написал он в Twitter. Аналогичное сообщение он опубликовал на французском языке.

Председатель Совета министров Италии Марио Драги назвал переизбрание Макрона «прекрасной новостью для всей Европы» и выразил готовность продолжить работу с ним на благо граждан двух стран всей Европы. «Италия и Франция вместе со всеми партнерами привержены построению более сильного, сплоченного и более справедливого Европейского союза, способного стать главным действующим лицом в преодолении великих вызовов нашего времени», — говорится в Twitter Palazzo Chigi — официальной резиденции премьер-министра. Среди них он назвал российскую военную операцию на Украине.

«Надеюсь на продолжение нашего отличного сотрудничества. Франция и Европа вместе будут двигаться вперед», — написала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter. Председатель Европейского совета Шарль Мишель отметил, что «в эти неспокойные времена нам нужна сплоченная Европа и Франция, полностью приверженная более суверенному и более стратегическому Европейскому союзу».

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