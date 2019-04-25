Белый дом ответил на публикацию о содержании беседы Трампа с Хафтаром

Белый дом ответил на публикацию о содержании беседы Трампа с Хафтаром

Детали телефонного разговора между президентом США и ливийским фельдмаршалом раскрыл Bloomberg. Агентство сообщало, что было два звонка из Белого дома с поддержкой Хафтару его наступлений на Триполи

Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Начальник пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки прокомментировал публикацию агентства Bloomberg, в которой говорилось о звонках из Белого дома фельдмаршалу Ливийской национальной армии (ЛНА)

Халифе Хафтару с поддержкой его наступлений на Триполи.

«Трактовки разговоров между Белым домом и фельдмаршалом Хафтаром неверны. Мы призвали Bloomberg не выпускать [публикацию] с неверной информацией», — сообщил Марки на своей странице в Twitter.

Агентство Bloomberg ранее сообщило о двух телефонных звонках из Белого дома фельдмаршалу Хафтару. Со ссылкой на источники в администрации США, знакомые с ситуацией, агентство рассказало, что президент США Дональд Трамп звонил Хафтару на прошлой неделе. В ходе разговора, по словам источником, американский лидер сказал, что США поддерживают наступление на Триполи с целью свержения правительства.

До этого, по данным Bloomberg, Хафтару звонил советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Он также дал понять фельдмаршалу, что Вашингтон дает «зеленый свет» его наступлению на ливийскую столицу.