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Военная операция на Украине ,  
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В Чехии произошел взрыв на заводе поставщика снарядов для Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
На заводе снарядов компании, входящей в холдинг STV Group, в Чехии произошел взрыв. Эта компания является одним из поставщиков боеприпасов для Украины
Фото: Petr Bonek / Shutterstock
Фото: Petr Bonek / Shutterstock

В Чехии на заводе боеприпасов в городе Свитавы произошел взрыв, сообщает местное издание Blesk.

«Взрыв произошел на складе боеприпасов. Люди эвакуированы», — сообщила представитель спасательной службы Алена Кисиала. По ее словам, во время взрыва пострадал один человек. Его эвакуировали вертолетом в больницу в городе Оломоуц.

Взрыв произошел на заводе компании Poličské strojírny, которая входит в холдинг STV Group. Компания производит боеприпасы и специализируется на снарядах и технике советского образца. В частности, она производит патроны для пистолетов, пулеметов, гранаты, снаряды для РПГ, минометов разного калибра, танковые боеприпасы и снаряды к пушкам, гаубицам и системам «Град». Также она производит динамическую защиту для танков. На заводах компании также ремонтируется военная техника и поставляет для нее запчасти.

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Компания, в частности, поставляет снаряды для Украины. Ее привлекали для производства снарядов на деньги, собранные в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины. К этой инициативе присоединялись более 20 стран. Чехия собиралась потратить в рамках этой акции не менее 1 млрд крон собственных средств на боеприпасы для украинской армии.

Украина эти боеприпасы в 2025 году может не получить, заявил нынешний премьер Петр Фиала Financial Times. Это произойдет, если к власти придет партия бывшего премьер-министра (2017–2021) Андрея Бабиша ANO («Акция недовольных граждан»), добавил он. В прошлом году Киеву были переданы 520 тыс. снарядов калибра 155 мм. сказал Фиала. Россия осуждает поставки оружия и снарядов Украине, заявляя, что это лишь затягивает конфликт в стране.

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