Зеленский анонсировал расширение контракта для 18-летних

Президент рассказал, что контракт могут расширить на пограничные войска и Нацгвардию, а также большее число бригад ВСУ. Молодым людям 18-24 лет обещают повышенные выплаты и льготы за поступление на службу

Владимир Зеленский (Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters)

На Украине планируется увеличить число подразделений, в которых смогут служить заключившие контракт молодые люди 18-24 лет, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

«Мы будем расширять ее (программу «Контракт 18-24». — РБК): я был на фронте в субботу, есть запрос конкретных бригад, и будем на этот запрос реагировать позитивно — будет больше бригад, которые смогут принять молодых добровольцев. Этот опыт нужно расширять на Национальную гвардию Украины, а также подразделения пограничников», — отметил президент (цитата по «РБК-Украина»).

Зеленский 22 марта побывал на подконтрольной Киеву часть Донбасса. Он снялся у бетонной стелы с надписью «Донецкая область», установленной у въезда в регион на границе с Днепропетровской областью, побывал в командном пункте тактической группы «Покровск», заслушал доклад 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем им. Якова Гандзюка и т. д.

Проект «Контракт 18-24» был запущен в феврале для тех, кто не подпадает под обязательную мобилизацию, которая на Украине начинается с 25 лет. Речь идет о добровольном заключении контракта.

Молодым людям обещают выплату в 1 млн гривен (примерно 2 млн руб.), из которых 200 тыс. гривен (400 тыс. руб.) они получат сразу, а остальную сумму — в течение службы. Ежемесячное довольствие составит до 120 тыс. гривен (240 тыс. руб.).

Среди других привилегий — «нулевая» ипотека, обучение за государственный счет, бесплатное медицинское обслуживание, включая зубное протезирование, а также право на выезд за границу после года службы. Также добровольцев после завершения контракта обещают на год освободить от мобилизации.

Издание «Телеграф» сообщало, что Минобороны Украины рекламирует этот проект необычными способами: например, на одном из плакатов с призывом заключить контракт ведомство подсчитало, сколько лет премиум-подписки на Netflix можно купить за выплачиваемые военнослужащим деньги, а на другом — пересчитало миллион гривен в робуксы — валюту платформы для создания игр Roblox.