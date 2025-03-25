 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский анонсировал расширение контракта для 18-летних

Зеленский анонсировал расширение контракта для 18-летних на новые бригады
Сюжет
Военная операция на Украине
Президент рассказал, что контракт могут расширить на пограничные войска и Нацгвардию, а также большее число бригад ВСУ. Молодым людям 18-24 лет обещают повышенные выплаты и льготы за поступление на службу
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters)

На Украине планируется увеличить число подразделений, в которых смогут служить заключившие контракт молодые люди 18-24 лет, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

«Мы будем расширять ее (программу «Контракт 18-24». — РБК): я был на фронте в субботу, есть запрос конкретных бригад, и будем на этот запрос реагировать позитивно — будет больше бригад, которые смогут принять молодых добровольцев. Этот опыт нужно расширять на Национальную гвардию Украины, а также подразделения пограничников», — отметил президент (цитата по «РБК-Украина»).

Зеленский 22 марта побывал на подконтрольной Киеву часть Донбасса. Он снялся у бетонной стелы с надписью «Донецкая область», установленной у въезда в регион на границе с Днепропетровской областью, побывал в командном пункте тактической группы «Покровск», заслушал доклад 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем им. Якова Гандзюка и т. д.

Минобороны Украины решило привлекать молодежь в ВСУ робуксами и Netflix
Политика
Фото:KyivCityUa / Shutterstock

Проект «Контракт 18-24» был запущен в феврале для тех, кто не подпадает под обязательную мобилизацию, которая на Украине начинается с 25 лет. Речь идет о добровольном заключении контракта.

Молодым людям обещают выплату в 1 млн гривен (примерно 2 млн руб.), из которых 200 тыс. гривен (400 тыс. руб.) они получат сразу, а остальную сумму — в течение службы. Ежемесячное довольствие составит до 120 тыс. гривен (240 тыс. руб.).

Среди других привилегий — «нулевая» ипотека, обучение за государственный счет, бесплатное медицинское обслуживание, включая зубное протезирование, а также право на выезд за границу после года службы. Также добровольцев после завершения контракта обещают на год освободить от мобилизации.

Издание «Телеграф» сообщало, что Минобороны Украины рекламирует этот проект необычными способами: например, на одном из плакатов с призывом заключить контракт ведомство подсчитало, сколько лет премиум-подписки на Netflix можно купить за выплачиваемые военнослужащим деньги, а на другом — пересчитало миллион гривен в робуксы — валюту платформы для создания игр Roblox.

Читайте РБК в Telegram.

Переговоры России и США в Эр-Рияде. Что известно к этому часу

Ефремов пообещал бросить пить и выходит из колонии

Губернатор объяснил указ о 100 тыс. руб. для беременных школьниц

Путин передал Трампу «личный» подарок

Власти раскрыли детали создания Национальной базы генетической информации

Союзники США задумались о ядерном оружии из-за сближения Трампа с Россией

Новая атака дронов на КТК в Краснодарском крае. Инфографика

Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Зеленский служба по контракту ВСУ
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Украинские военные возмутились из-за нового вида контракта с 18 лет
Политика
Генерал США призвал мобилизовать украинцев с 18 лет
Политика
На Украине объявили о новом виде контракта для службы в ВСУ с 18 лет
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 91,53 (+0,1) Инвестиции, 24 мар, 18:20 Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 83,87 (-0,77) Инвестиции, 24 мар, 18:20
МИД связал удар ВСУ по журналистам в ЛНР с недоговороспособностью КиеваПолитика, 02:32
Reuters узнал о готовящемся позитивном заявлении после встречи в Эр-РиядеПолитика, 02:16
«Суспiльне» узнало, что делегация Киева останется в Эр-Рияде еще на деньПолитика, 02:00
Жители России и Европы увидели в небе необычные спиралиОбщество, 01:42
Зеленский анонсировал расширение контракта для 18-летнихПолитика, 01:27
38-я церемония вручения кинопремии «Ника». ФоторепортажОбщество, 01:11 
«Звезда» сообщила о ранении еще одного журналиста при ударе HIMARSПолитика, 00:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как российская делегация покинула место переговоров с США. ВидеоПолитика, 00:40
«РИА Новости» узнало о настрое российской делегации после переговоровПолитика, 00:33
Сюрпризы и разочарования. Главные итоги сезона КХЛСпорт, 00:27
Четверо сенаторов призвали США использовать замороженные активы РоссииПолитика, 00:18
Глава ЛНР уточнил число погибших от ракетного удара ВСУПолитика, 00:12
В Kept назвали недружественные страны, чей бизнес чаще остается в РоссииЭкономика, 00:00
Маск сообщил о ежедневных угрозах расправой сотрудникам DOGEПолитика, 24 мар, 23:46