Минобороны Украины решило привлекать молодежь в ВСУ робуксами и Netflix

Ведомство распространило плакаты и ролики в TikTok, где подсчитывает, сколько можно купить лет подписки на Netflix или чизбургеров на 1 млн гривен, обещанных украинцам 18-24 лет, подписавшим контракт на службу в ВСУ

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Минобороны Украины склоняет молодых людей подписывать контракт с помощью рекламы Netflix, пишет «Телеграф».

Речь идет о «Контракте 18-24», рассчитанном на молодежь. Добровольцам обещана выплата в размере 1 млн гривен ($24 тыс.): 200 тыс. гривен ($4,8 тыс.) сразу, а остальные деньги — в течение года службы. При этом они ежемесячно дополнительно будут получать денежное обеспечение до 120 тыс. гривен ($2,9 тыс.).

На одном из плакатов с призывом заключать контракт ведомство, в частности, подсчитало, сколько за эти деньги можно купить лет премиум-подписки на Netflix, а на другом — пересчитало миллион гривен в робуксы — валюту платформы для создания игр Roblox.

«Телеграф» отмечает, что и Netflix, и Roblox популярны на Украине. Их аудитория оценивается приблизительно в 300-600 тыс. активных пользователей. При этом аудиторию Roblox составляют в основном дети и подростки 7-17 лет, отмечает издание.

До этого Минобороны в TikTok призывало молодежь записываться в армию с помощью чизбургеров, писала «Страна.ua», публиковавшее такое видео. «Сколько чизбургеров можно купить за один миллион гривен? Да, это точно Тик-Ток Министерства обороны. И да, это очень важный вопрос. Один чизбургер стоит 64 гривны. За миллион гривен можно купить 15 625 чизбургеров. Я не предлагаю покупать вам на один миллион чизбургеры. Я предлагаю кое-что другое: заработать миллион гривен... Жаль, что мне не 18», — говорит в ролике мужчина, который потом разворачивает и ест бургер. Такая реклама вызвала критику пользователей, отмечает издание.