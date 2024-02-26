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Суд над Трампом ,  
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Трамп оспорил штраф $454 млн за мошенничество

Трамп подал апелляцию по делу о мошенничестве со штрафом $454 млн
Сюжет
Суд над Трампом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Andrew Kelly / Reuters)

Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа подали апелляцию на решение суда Нью-Йорка по делу о мошенничестве в занимающейся недвижимостью Trump Organization, сообщает Associated Press.

Инстанция 16 февраля обязала политика и его компанию выплатить штраф $355 млн, а также запретила Трампу занимать руководящие должности в любой корпорации, зарегистрированной в Нью-Йорке, в течение следующих трех лет.

Адвокаты подали апелляцию 26 февраля. Защита просит проверить, не допустил ли судья Артур Энгорон юридических и фактических ошибок, а также не превысил ли своих полномочий.

Суд Нью-Йорка оштрафовал Трампа на $355 млн по делу о мошенничестве
Политика
Дональд Трамп

Дело о мошенничестве против Трампа завели в 2022 году по гражданскому иску прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс. Она заявила, что экс-президент, а также его партнеры — бывшие руководители Trump Organization фальсифицировали финансовые отчеты, чтобы получить более выгодные условия по кредитам и страховкам.

В результате Трамп «ложно раздул свое состояние на миллиарды долларов, чтобы несправедливо обогатиться и обмануть систему, и тем самым обманул всех», заявила она. The New York Times сообщила, что экс-президент переоценил свои активы (в их числе — башня Трампа в Нью-Йорке и резиденция Мар-а-Лаго во Флориде) на $2,2 млрд.

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Дональд Трамп США мошенничество
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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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