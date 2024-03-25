США ввели санкции против российской платформы цифровых финансовых активов

OFAC Минфина США ввело санкции против двух россиян и 18 юрлиц. Среди них оператор информационной системы «Атомайз» и разработчик цифровой финансовой экосистемы «Лайтхаус». Также под ограничения попала китайская IT-компания

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Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против российских компаний «Атомайз» и «Лайтхаус», сообщается на сайте ведомства. Они были включены в американский санкционный SDN List (Specially Designated Nationals List — список подсанкционных лиц). Попадание в него влечет блокировку всех принадлежащих лицу или компании активов, которые находятся в США. Также это предполагает запрет американским лицам на любое взаимодействие с подсанкционными лицами, включая получение от таких лиц и предоставление им или в их интересах денежных средств, товаров или услуг.

Всего под новые санкции попали четыре физических лица и 19 компаний. Из них — двое россиян и 18 юрлиц. В SDN List также включена китайская Wuhan Xiaoruizhi Science And Technology Company.

Ограничительные меры были введены в том числи и против компаний:

«Системы распределенного реестра», оператор платформы Masterchain;

«Центр обработки электронных платежей», оператор обменного сервиса Netexchange;

B-Crypto, оператор трансграничных расчетов для внешней экономической деятельности (ВЭД);

Bitpapa, популярный криптообменник;

Web3 Tech, разработчик в сфере блокчейн-технологий, делал платформу для выборов.

«Атомайз» — это российский оператор информационной системы. В феврале 2022 года компания первой в стране получила допуск Банка России к выпуску и обращению цифровых финансовых активов (ЦФА). Одним из инвесторов компании является «Интеррос». На март 2024 года на платформе состоялись более 190 выпусков совокупным объемом более 20 млрд руб.

На платформе зарегистрированы более 66 тыс. инвесторов. На ней реализован полный цикл сделок с ЦФА, включая выпуск, первичное приобретение, обращение и погашение цифровых финансовых активов, а также продажу на вторичном рынке.

«Введенные ограничения никак не влияют на работу платформы. «Атомайз» продолжает стабильную работу в интересах всех своих клиентов», — сообщила РБК пресс-служба компании.

«Лайтхаус» является финтех-компанией, которая разрабатывает цифровую финансовую экосистему. Она первой в России запустила платформу цифрового факторинга с биржевой моделью финансирования, которая основана на конкуренции финансовых организаций за возможность финансировать поставки.

РБК запросил в «Лайтхаус», «Системы распределенного реестра» и ЦБ.

В феврале США ввели блокирующие санкции против таких компаний, как «Совкомфлот», компания «Национальная система платежных карт» (НСПК) (оператор платежной системы «Мир»), завод-производитель автомобилей премиум-класса Aurus в Елабуге, разработчик автомобилей ФГУП «НАМИ», девелоперская группа ПИК, горнодобывающая группа «Мечел».