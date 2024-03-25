Насколько вероятен рост террористической угрозы в Европе После «Крокус Сити» эксперты заговорили об активизации исламистских боевиков в других странах

Исламистские группировки могут устроить серию атак в Европе, предупреждают эксперты. Во Франции уже повысили уровень террористической угрозы до максимального. Что предпринимают другие страны Запада — в материале РБК

Фото: Abdulmonam Eassa / Getty Images

После теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта, в результате которого погибло около 140 человек, а около 180 пострадали, риск террористической опасности в Европе вырос, сообщила The New York Times со ссылкой на экспертов и представителей западных разведок.

Ответственность за нападение на людей в «Крокус Сити Холле» и его поджог взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России). Неназванные официальные лица США заявили Reuters, что за атакой мог стоять филиал террористической организации в Афганистане (известен также как «Вилаят Хорасан», или ИГИЛ-Х; также запрещена в России). Как отмечает издание, у ИГИЛ-Х «глобальные амбиции» — она активно действует в Афганистане, Пакистане и Иране, нацелена на Европу и государства за ее пределами.

ФСБ, которая ведет расследование нападения в «Крокус Сити», 23 марта сообщила, что теракт был хорошо спланирован, продолжается поиск пособников нападавших, имевших контакты на украинской стороне. Президент России Владимир Путин в специальном обращении заявил, что для террористов с украинской стороны было подготовлено «окно для перехода государственной границы».

NYT со ссылкой на доклад ООН пишет о наличии свидетельств, что ИГИЛ продолжает планировать нападения на европейской территории. Эксперты считают, что атака в Подмосковье может побудить террористов удвоить усилия, особенно в тех странах, где в последние годы им удавалось организовать теракты, — во Франции, Бельгии и Великобритании.

Какие меры принимает Европа после теракта в России

Первой из европейских стран усилила меры безопасности Франция, которая готовится к проведению этим летом Олимпийских игр. После теракта в «Крокус Сити Холле» президент Эмманюэль Макрон провел заседание Совета по обороне и национальной безопасности, на котором было решено повысить уровень террористической опасности до самого высокого. «Учитывая заявление «Исламского государства» о совершении теракта и угрозы, нависшие над нашей страной, мы решили повысить бдительность до самого высокого уровня: чрезвычайная ситуация с риском терактов», — написал в Telegram премьер-министр страны Габриэль Атталь.

Координатор группы наблюдателей в ООН Эдмунд Фиттон-Браун назвал Олимпийские игры в Париже мишенью для террористов. По данным NYT, аналогичного мнения придерживаются и другие западные специалисты по борьбе с терроризмом.

В конце февраля французские СМИ сообщили о краже у сотрудника мэрии Парижа ноутбука с конфиденциальной информацией, в том числе планами, как обеспечить безопасность на Олимпиаде. Французский президент заявил 25 марта, что члены «Вилаята Хорасан» за последние несколько месяцев неоднократно пытались осуществить нападения на французской территории. Он сообщил, что также были предотвращены атаки на территории других стран, включая Германию, и призвал к продолжению борьбы с радикальными группировками, обещая «увеличить сотрудничество» с Россией.

В ЕС также заявили, что не исключают возобновления сотрудничества с Москвой по вопросам безопасности, которое ранее было приостановлено. Об этом сказал на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам 25 марта, что никаких контактов с западными странами в связи с расследованием теракта в «Крокус Сити» не было.

РБК направил запрос в Еврокомиссию, планируются ли специальные мероприятия в связи с повышением террористических рисков. На 25 апреля запланировано заседание рабочей группы ЕС по терроризму, которая координирует позиции государств-членов по международным аспектам борьбы с терроризмом.

Последний раз Франция, как и многие другие европейские страны, повышала уровень угрозы до максимального в октябре прошлого года, после нападения боевиков ХАМАС на Израиль.

Как заявили РБК в МВД Австрии, с октября 2023 года по настоящее время уровень террористической угрозы в стране определен как высокий. «Однако сейчас признаков конкретной угрозы нет», — подчеркнули в ведомстве, отвечая на вопрос, планирует ли Вена увеличить уровень угрозы после теракта в России. «Международные события и происшествия, безусловно, учитываются Управлением государственной безопасности и разведки (DSN) в постоянной оценке рисков. Эта оценка иногда становится основанием для принятия дальнейших мер, таких как увеличение присутствия полиции и патрулирование важных мест и мероприятий. В предстоящий период это в основном коснется, например, различных пасхальных мероприятий», — заявили РБК в МВД Австрии.

В Министерстве внутренних дел Испании сообщили РБК, что в стране установлен четвертый уровень террористической угрозы и пока никакие изменения в связи с событиями в России не планируются, добавили в ведомстве. «В Испании установлен четвертый уровень террористической угрозы при максимальном пятом, введены усиленные меры безопасности на время Страстной недели», — заявил РБК представитель пресс-службы МВД Испании, отметив, что соответствующее распоряжение было опубликовано 20 марта.

Страстная неделя в католических странах приходится в этом году на 24–31 марта.

РБК также направил запросы в МВД других европейских стран, включая Бельгию, Германию, Нидерланды и Швецию.

Почему в Европе растет риск террористических атак

Высокопоставленный чиновник западной разведки определил в разговоре с NYT три основных фактора, которые могут сподвигнуть боевиков ИГИЛ на активизацию нападений: существование спящих ячеек ИГ в Европе, война на Ближнем Востоке и поддержка боевиков со стороны «русскоязычных граждан, проживающих в Европе». Эксперты отмечают, что боевики для вербовки часто используют выходцев с Северного Кавказа или из Центральной Азии, которые перенаправляются через Афганистан или Украину в Западную Европу.

В начале марта в Бельгии были арестованы трое подростков и один совершеннолетний по обвинению в подготовке теракта в Брюсселе. СМИ сообщили, что их целью мог стать концертный зал. По информации агентства AFP, задержанные «склонны к идеям радикального исламизма».

После того как 16 октября 2023 года в Брюсселе исламист застрелил двух граждан Швеции, власти Бельгии ввели наивысший, четвертый, уровень террористической угрозы. Согласно последним данным, сейчас в стране действует третий уровень.

О том, что угроза исламистского терроризма остается высокой в Германии, заявила 23 марта в интервью SZ министр внутренних дел Нэнси Фезер. Она отметила, что теракт в Подмосковье, скорее всего, устроила «Вилаят Хорасан», которая «остается самой большой исламистской угрозой в Германии». Фезер напомнила, что только на прошлой неделе Федеральная прокуратура страны арестовала двух человек за подготовку теракта в парламенте Швеции. Также министр отметила, что из-за возможных атак со стороны «Вилаята Хорасан» накануне Рождества и Нового года меры безопасности были усилены в Кельне.

Исследователь терроризма из Королевского колледжа Лондона Питер Нойманн выразил в беседе с Deutschlandfunk мнение, что угроза исходит не только от этого крыла запрещенной ИГИЛ, поскольку после начала войны на Ближнем Востоке по всей Западной Европе началась колоссальная мобилизация исламистов и джихадистов. Эксперт отметил, что, по данным Europol, в 2022 году по всей Европе было совершено шесть попыток нападений. «С другой стороны, после 7 октября 2023 года — уже восемь, хотя период намного короче. Нападения становятся все более частыми», — констатировал Нойманн.

В декабре 2023 года в Германии, Нидерландах и Дании были арестованы семь человек, которые готовили теракты. Тогда из-за сообщений о планах джихадистских организаций атаковать в Нидерландах повысили уровень террористической угрозы до «существенного», то есть четвертого из пяти.

Служба безопасности Швеции, жители которой в последнее время часто становились мишенями радикалов, в последний раз повышала уровень террористической угрозы в августе 2023 года — до четвертого («высокий») при пяти; причиной стала прошедшая в Стокгольме акция с сжиганием Корана. Пресс-секретарь Полиции безопасности Швеции (Säpo) Фредрик Хультгрен-Фриберг сообщил 25 марта, что сейчас не планируется повышать уровень опасности, однако отметил, что ведомство будет тщательно наблюдать за ситуацией. «Швеция является законной мишенью для радикального исламизма», — отметил он.

В Великобритании уровень террористической атаки определен как «существенный» (атака маловероятна) — это третий уровень из пяти. 10 марта британская правозащитная организация Survivors Against Terror опубликовала письмо выживших после серии террористических атак в Великобритании с призывом к властям перестать приравнивать британских мусульман к экстремистам. Это обращение появилось после того, как член парламента от консерваторов Ли Андерсон отказался извиниться за свои утверждения, что мэр Лондона Садик Хан и лидер лейбористов сэр Кир Стармер «контролировались исламистами».

В статье NYT отмечается, что в последние годы масштабы нападений ИГИЛ-Х увеличились, а также выросло число планируемых нападений в Европе. Большинство из них было сорвано, что побудило западные разведки прийти к выводу, что, вероятно, ячейка достигла пределов своих возможностей.

Глава Национального контртеррористического центра США Кристин Абизаид сообщила комитету палаты представителей в ноябре, что до сих пор ИГИЛ-Х использовала в Европе не слишком обученных боевиков. Однако, как пишет NYT, есть тревожные признаки, что террористы учатся на своих ошибках. По словам западных специалистов по борьбе с терроризмом, теракты в Москве и Иране продемонстрировали более высокий уровень планирования (в январе в иранском городе Креман в результате двух взрывов погибло более 90 человек, ответственность за это взяла на себя «Вилаят Хорасан»).

Израильский политолог, эксперт по международным отношениям и национальной безопасности Симон Ципис отметил в беседе с РБК, что риск террористической опасности в Европе, появившийся с начала Арабской весны и появления группировки ИГИЛ, по-прежнему высок. «После того как в октябре 2023-го вновь вспыхнула война на Ближнем Востоке, проблема радикального исламизма обострилась. Есть большая вероятность, что теракты, подобные тому, что произошел в России, могут охватить и территорию европейских стран, которые ощутили большую волну атак в период с 2011 по 2017 год», — считает эксперт.

По его словам, группы радикалов уже хорошо организованы в Европе, что стало отчасти следствием миграционной политики открытых дверей.

Дискуссия об ужесточении миграционной политики в Европе обострилась после терактов в Австрии и Франции в 2020 году. Тогда президент Франции заявил, что государствам необходимо кардинально изменить шенгенскую систему и усилить контроль на ее внешних границах. В декабре 2023 года Европарламент и страны Евросоюза достигли соглашения по реформе общей миграционной политики, которая, в частности, предполагает усиление контроля на внешних границах и более эффективное выдворение тех, кто незаконно пребывает на территории ЕС.