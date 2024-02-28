 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Париже украли ноутбук с планом безопасности на Олимпиаде

У сотрудника мэрии Парижа украли ноутбук с планом безопасности на Олимпиаде

У сотрудника мэрии Парижа украли ноутбук с данными о планах по обеспечению безопасности на Олимпийских Играх, которые должны состояться в городе летом, передают BFMTV со ссылкой на источник в полиции и TF1.

По словам собеседника BFMTV, работник мэрии, инженер, сообщил полицейским о краже 26 февраля. Служащий рассказал, что заметил пропажу своей сумки, когда пересаживался на поезд, следующий из Парижа в Крей. В ней находились компьютер и USB-ключи.

На всех трех устройствах содержалась «конфиденциальная» информация, в том числе планы по обеспечению безопасности, уточняют телеканалы.

К расследованию подключились региональные службы транспортной безопасности, правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, передает TF1.

По информации BFMTV, мэрия Парижа намерена привлечь около 2 тыс. человек, включая большую часть сотрудников муниципальной полиции для обеспечения безопасности на Олимпиаде.

Путин поручил определиться с условиями выступления россиян на Олимпиаде
Спорт
Фото:Maja Hitij / Getty Images

XXXIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. В программу включены 32 вида спорта.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре 2023 года объявил о допуске россиян и белорусов на Олимпиаду в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении определенных критериев. Президент России Владимир Путин призвал внимательно проанализировать их и принять взвешенное решение относительно участия в Играх, если «условия направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров, обесточить нашу сборную».

Олимпийский комитет России 23 февраля предупредил спортсменов, которые согласятся выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе на условиях МОК, о возможном «нарушении» российских законов.

Канцлер Австрии допустил мирные переговоры по Украине с участием Путина

Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных ракет. Подробности

Актера из «Глухаря» заочно приговорили к пожизненному сроку

Боррель признал «окончательное завершение эпохи доминирования Запада»

Путин подписал закон о самозапрете на получение кредитов. Как это будет работать

Протестующие фермеры заблокировали движение в Брюсселе. Видео

В правительстве одобрили создание в России гибридных колоний. Что это такое

Снегопады продолжатся: в Гидрометцентре дали прогноз на март

У дилеров появились французские машины китайской сборки. Названы цены

ТНТ перезапустит «Наша Russia». Что известно

Почему карьера в России заканчивается в 30 лет

Сколько дивидендов заплатит Мосбиржа? Расчет «РБК Инвестиций»
Теги
Франция Париж ноутбук кража Олимпийские игры
Материалы по теме
Глава ОКР выразил уверенность в участии сборной России в Олимпиаде-2028
Спорт
VK решил купить права на показ Олимпиады в Париже
Технологии и медиа
Путин поручил определиться с условиями выступления россиян на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 99,92 (-0,26) Инвестиции, 27 фев, 16:39 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 92,04 (-0,59) Инвестиции, 27 фев, 16:39
Гены лидера. Почему большинство боссов так плохо руководят Pro, 07:00
Хакерские форумы начали ограничивать вымогателей-шифровальщиков Технологии и медиа, 07:00
Бизнес попросил выдавать субсидии напрямую, а не через банки Экономика, 07:00
В Париже украли ноутбук с планом безопасности на Олимпиаде Общество, 06:56
В США признали способность России поддерживать ОПК, несмотря на санкции Политика, 06:39
Apple отказалась от создания собственного электромобиля спустя десять лет Технологии и медиа, 06:22
Трамп одержал решительную победу в штате, где в 2020-м проиграл Байдену Политика, 06:11
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Республиканцы в США назвали исходом конфликта на Украине переговоры Политика, 05:57
В иркутском поселке загорелись магазин и торговый центр Общество, 05:46
СК заявил о завершении расследования взрыва на Крымском мосту в 2022 году Политика, 05:35
Против не пускавшей в кафе военных в Люберцах завели уголовное дело Политика, 05:19
«Тинькофф» сообщил о мошенничестве под предлогом «налога на спецоперацию» Технологии и медиа, 05:00
Шесть человек погибли и один пострадал в ДТП в Саратовской области Общество, 04:49
Зеленский прибыл в Албанию Политика, 04:28