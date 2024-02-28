В Париже украли ноутбук с планом безопасности на Олимпиаде
У сотрудника мэрии Парижа украли ноутбук с данными о планах по обеспечению безопасности на Олимпийских Играх, которые должны состояться в городе летом, передают BFMTV со ссылкой на источник в полиции и TF1.
По словам собеседника BFMTV, работник мэрии, инженер, сообщил полицейским о краже 26 февраля. Служащий рассказал, что заметил пропажу своей сумки, когда пересаживался на поезд, следующий из Парижа в Крей. В ней находились компьютер и USB-ключи.
На всех трех устройствах содержалась «конфиденциальная» информация, в том числе планы по обеспечению безопасности, уточняют телеканалы.
К расследованию подключились региональные службы транспортной безопасности, правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, передает TF1.
По информации BFMTV, мэрия Парижа намерена привлечь около 2 тыс. человек, включая большую часть сотрудников муниципальной полиции для обеспечения безопасности на Олимпиаде.
XXXIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. В программу включены 32 вида спорта.
Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре 2023 года объявил о допуске россиян и белорусов на Олимпиаду в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении определенных критериев. Президент России Владимир Путин призвал внимательно проанализировать их и принять взвешенное решение относительно участия в Играх, если «условия направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров, обесточить нашу сборную».
Олимпийский комитет России 23 февраля предупредил спортсменов, которые согласятся выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе на условиях МОК, о возможном «нарушении» российских законов.
Канцлер Австрии допустил мирные переговоры по Украине с участием Путина
Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных ракет. Подробности
Актера из «Глухаря» заочно приговорили к пожизненному сроку
Боррель признал «окончательное завершение эпохи доминирования Запада»
Путин подписал закон о самозапрете на получение кредитов. Как это будет работать
Протестующие фермеры заблокировали движение в Брюсселе. Видео
В правительстве одобрили создание в России гибридных колоний. Что это такое
Снегопады продолжатся: в Гидрометцентре дали прогноз на март
У дилеров появились французские машины китайской сборки. Названы цены
ТНТ перезапустит «Наша Russia». Что известно
Почему карьера в России заканчивается в 30 лет
Сколько дивидендов заплатит Мосбиржа? Расчет «РБК Инвестиций»