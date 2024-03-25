МИД Киргизии рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Россию

Киргизия в связи с терактом рекомендовала воздержаться от поездок в Россию

МИД Киргизии рекомендовал гражданам республики воздержаться от поездок в Россию после теракта 22 марта в «Крокус Сити Холле» и введения в России усиленных мер безопасности

Здание МИД Киргизии (Фото: МИД Киргизии)

В связи с произошедшим 22 марта террористическим актом в концертном зале «Крокус Сити Холл» и введением в России усиленных мер безопасности МИД Киргизии рекомендовал своим гражданам временно воздержаться от поездок в страну, сообщила пресс-служба ведомства.

Дипломаты уточнили, что рекомендация действует до снятия дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля на границе.

Тем гражданам, кто уже находится на территории России, МИД Киргизии рекомендовал воздержаться от посещения мест массового скопления людей и постоянно иметь при себе документы, которые удостоверяют личность и законность пребывания в стране.

Ранее МИД Киргизии осудил террористический акт и выразил соболезнования родным и близким погибших. В ведомстве отметили, что «терроризм представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру, безопасности и стабильности».

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» люди в камуфляже открыли стрельбу из автоматического оружия по посетителям концерта группы «Пикник» и подожгли здание. По предварительным данным, погибли 137 человек, пострадали 180, опознаны 62 тела погибших.

МЧС России сообщило, что площадь обрушения крыши составила 7 тыс. кв. м. Концертный зал выгорел полностью, разбор завалов продолжается.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о причастности «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России) к теракту, отметил, что следствие еще идет и выводы делать рано. О том, что ответственность на себя взяла ИГ, сообщили Reuters и The New York Times. Позже с аналогичным заявлением выступила представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК, по ней грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы). Всего задержаны 11 человек, четверых из них подозревают в непосредственном участии в теракте. По сообщению МВД, у задержанных были найдены таджикские паспорта. Сейчас проходят следственные действия с обвиняемыми для «установления иных соучастников преступления, в том числе организаторов».

Банк России рекомендовал всем кредитным организациям списать долги погибших при теракте в «Крокусе». Регулятор также призвал банки оказать необходимую поддержку на основании заявлений пострадавших, вплоть до полного освобождения от обязательств по кредитным договорам или договорам займа.