FT узнала о решении США и Японии обновить оборонный договор из-за Китая

Договор о взаимной обороне был подписан Вашингтоном и Токио в 1960 году. Фактически, он закрепил право присутствия американских войск и военных баз на территории Японии. По данным FT, из-за угрозы со стороны Китая договор обновят

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Соединенные Штаты и Япония планируют масштабное обновление Договора о взаимной обороне, который был подписан в 1960 году, в целях противодействия Китаю. Об этом сообщает Financial Times (FT) cо ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, президент Джо Байден и премьер-министр Фумио Кисида уже 10 апреля объявят о планах по реструктуризации военного командования США в Японии для усиления оперативного планирования и учений между странами.

FT отмечает, что союзники хотят укрепить свои связи в сфере безопасности, чтобы отреагировать на «растущюю угрозу со стороны Китая». «Это потребует от их вооруженных сил более эффективного сотрудничества и планирования, особенно в условиях такого кризиса, как конфликт на Тайване», — говорится в статье.

Бывший начальник Объединенного штаба Сил самообороны Японии Реичи Орики пояснил газете, что существует необходимость назначения более высокопоставленного американского офицера в Японию, так как именно США берут на себя главную роль в региональной обороне. «Это (назначение такого офицера. — РБК) посылает сигнал Китаю и КНДР, и с точки зрения сдерживания имеет смысл заявить, что США укрепят командную структуру в Японии», — считает Орики.

По данным газеты, может быть рассмотрена и возможность модернизации формирований Вооруженных сил США, размещенных в Японии.

Японо-американский Договор о взаимном сотрудничестве и безопасности (Договор о взаимной обороне), подписанный в 1960 году, пересмотрел и заменил более раннюю версию Договора о безопасности от 1951 года, который был подписан в тот же день, что и Сан-Францисский мирный договор. Фактически, это договор об американо-японском военно-политическом союзе, также обязывавший Японию позволить США размещать свои военные базы и любой контингент вооруженных сил на территории страны. Договор 1960 года включал статьи, определяющие обязательства по взаимной обороне и требующие от США, прежде чем размещать свои силы, заранее проинформировать Токио. Также была удалена статья, разрешающая вмешательство США во внутренние дела Японии.

О потенциальной угрозе со стороны Китая японские власти заявляют не первый год. В мае 2022 года Kyodo писала, что власти Японии могут изменить политику безопасности и частично засекретить документацию по руководящим принципам программы национальной обороны на фоне усиления КНР и России. В том же году Япония в новой стратегии безопасности назвала Китай «самым большим стратегическим вызовом».

План Токио по наращиванию военной мощи под предлогом так называемой китайской угрозы не достигнет своих целей, заявляли тогда в китайском МИДе. Там подчеркнули, что Китай всегда поддерживал мир и стабильность, причем не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и во всем мире. «Япония беспричинно порочит Китай, против чего мы решительно протестуем», — говорилось в сообщении.