«Коммерсантъ» узнал о планах Украины повысить тариф за транзит нефти

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 82,39 (-0,75) Инвестиции, 24 мар, 16:09 Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 76,45 (+0,14) Инвестиции, 24 мар, 16:09
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:32
В Венесуэле ликвидировали террориста «Кролика» Общество, 08:17
Бесплатная аналитика для шести сфер бизнеса: спрос, продажи и конкуренты РБК и СберБизнес, 08:06
Байден назвал сближение России и Китая «сильно преувеличенным» Политика, 08:04
Байден пригрозил Ирану после гибели американского подрядчика в Сирии Политика, 08:02
«Коммерсантъ» узнал о планах Украины повысить тариф за транзит нефти Политика, 07:32
В харьковской ВГА назвали количество подконтрольных ВС России городов Политика, 07:27
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В США остановили работу АЭС из-за утечек радиоактивной воды Общество, 07:02
Байден заявил, что Китай пока не оказывал военную помощь России Политика, 06:44
Минобороны отчиталось об уничтожении за сутки трех установок Krab Политика, 06:23
Умер сооснователь Intel Гордон Мур Технологии и медиа, 06:11
Один человек пострадал в результате перестрелки в Махачкале Общество, 05:49
Reuters сообщил об отсутствии интереса у Си Цзиньпина к звонку Байдену Политика, 05:17
Два человека погибли при пожаре на шоколадной фабрике в Пенсильвании Общество, 05:04
Война санкций ,  
0 

«Коммерсантъ» узнал о планах Украины повысить тариф за транзит нефти

«Ъ»: Украина вдвое повысит тариф за транзит нефти для Восточной Европы с 1 апреля
Киев хочет во второй раз за 2023 год повысить плату за транзит российской нефти для давления на Венгрию, не желающей прекращать покупать топливо у Москвы, пишет издание. Киев объясняет меры восстановлением инфраструктуры
«Транснефть» TRNFP ₽106 300 +0,38% Купить
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

«Укртранснафта» увеличит тариф за транзит российской нефти по магистральному трубопроводы Украины — южной ветке «Дружбы», сообщили источники агентства Argus и подтвердили собеседники газеты «Коммерсантъ». По данным последнего, ставки вырастут вдвое — с €13,6 до €27,2 за тонну.

Планируется, что изменения вступят в силу с 1 апреля, но окончательного решения нет, переговоры сторон продолжаются. В российской «Транснефти», оплачивающей прокачку экспортной нефти из России по трубопроводу «Дружба», рассказали газете, что в курсе намерений Киева, но о сроках и параметрах повышения в компании не знают. Там отметили, что этот вопрос Украина должна согласовать прежде всего с импортерами — Словакией и Венгрией.

«Коммерсантъ» узнал о планах Украины повысить тариф за транзит нефти
«Коммерсантъ» узнал о планах Украины повысить тариф за транзит нефти

Власти Украины объясняют повышение тарифов тратами на восстановление трубопроводной инфраструктурой, которой наносится урон боевыми действиями. Как при этом отметили источники «Коммерсанта», желание Украины повысить тарифы связано с политикой Венгрией, которая не желает отказываться от покупок нефти из России. Они также рассказали, что для исключения из финансовой схемы «Транснефти», стороны обсуждали возможность перевода счетов за транзит напрямую на страны-импортеры, этот вариант пока не согласован.

В случае повышения тарифа с 1 апреля, оно станет уже вторым с начала 2023 года. С 1 января он вырос на 18,3% — с €11,5 до €13,6 за тонну. Тогда в «Укртранснафте» также объясняли происходящее ущербом для инфраструктуры: «Продолжающееся разрушение украинской энергетической инфраструктуры привело к значительному дефициту электроэнергии, увеличению ее стоимости, нехватке топлива, запасных частей».

В течение прошлого года тариф вырос один раз, в апреле — с €8,6 до €11,5 за тонну.

Как пишет Argus, во втором квартале по южной ветке «Дружбы» планируется увеличить поставки нефти почти на треть, до 321 тыс. баррелей ежесуточно. За три месяца будет отгружено порядка 4 млн тонн топлива. В «Транснефти» подтверждали, что по итогам года поставки на этом направлении ожидаются на прошлогоднем уровне в 12 млн тонн.

Читайте на РБК Pro
Как понять, что мешает сотрудникам быть продуктивными
Уменьшает мозг и сокращает жизнь: почему одиночество опаснее, чем кажется
США, Канада, Великобритания: можно ли найти работу в этих странах сегодня
Почему серым кардиналом в компании часто оказывается финансовый директор

При этом объемы поставок могут нарастить и по северной ветке «Дружбы», рассказали источники «Коммерсанта», это станет возможным за счет восстановления экспорта в Польшу.

При этом собеседники «Ведомостей» отметили, что поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в этом феврале сократились в три раза по отношению к февралю 2022 г. и составили около 939,3 тыс. тонн.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина экспорт нефти «Дружба» Словакия Венгрия
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter