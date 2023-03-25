«Коммерсантъ» узнал о планах Украины повысить тариф за транзит нефти

Киев хочет во второй раз за 2023 год повысить плату за транзит российской нефти для давления на Венгрию, не желающей прекращать покупать топливо у Москвы, пишет издание. Киев объясняет меры восстановлением инфраструктуры

Фото: Егор Алеев / ТАСС

«Укртранснафта» увеличит тариф за транзит российской нефти по магистральному трубопроводы Украины — южной ветке «Дружбы», сообщили источники агентства Argus и подтвердили собеседники газеты «Коммерсантъ». По данным последнего, ставки вырастут вдвое — с €13,6 до €27,2 за тонну.

Планируется, что изменения вступят в силу с 1 апреля, но окончательного решения нет, переговоры сторон продолжаются. В российской «Транснефти», оплачивающей прокачку экспортной нефти из России по трубопроводу «Дружба», рассказали газете, что в курсе намерений Киева, но о сроках и параметрах повышения в компании не знают. Там отметили, что этот вопрос Украина должна согласовать прежде всего с импортерами — Словакией и Венгрией.

Власти Украины объясняют повышение тарифов тратами на восстановление трубопроводной инфраструктурой, которой наносится урон боевыми действиями. Как при этом отметили источники «Коммерсанта», желание Украины повысить тарифы связано с политикой Венгрией, которая не желает отказываться от покупок нефти из России. Они также рассказали, что для исключения из финансовой схемы «Транснефти», стороны обсуждали возможность перевода счетов за транзит напрямую на страны-импортеры, этот вариант пока не согласован.

В случае повышения тарифа с 1 апреля, оно станет уже вторым с начала 2023 года. С 1 января он вырос на 18,3% — с €11,5 до €13,6 за тонну. Тогда в «Укртранснафте» также объясняли происходящее ущербом для инфраструктуры: «Продолжающееся разрушение украинской энергетической инфраструктуры привело к значительному дефициту электроэнергии, увеличению ее стоимости, нехватке топлива, запасных частей». В течение прошлого года тариф вырос один раз, в апреле — с €8,6 до €11,5 за тонну.

Как пишет Argus, во втором квартале по южной ветке «Дружбы» планируется увеличить поставки нефти почти на треть, до 321 тыс. баррелей ежесуточно. За три месяца будет отгружено порядка 4 млн тонн топлива. В «Транснефти» подтверждали, что по итогам года поставки на этом направлении ожидаются на прошлогоднем уровне в 12 млн тонн.

При этом объемы поставок могут нарастить и по северной ветке «Дружбы», рассказали источники «Коммерсанта», это станет возможным за счет восстановления экспорта в Польшу.

При этом собеседники «Ведомостей» отметили, что поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в этом феврале сократились в три раза по отношению к февралю 2022 г. и составили около 939,3 тыс. тонн.