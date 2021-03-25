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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Армения обвинила Азербайджан в «культурном геноциде» из-за сноса часовни

Ереван обвинил Баку в грубом нарушении международного права. В Азербайджане заявили, что на земле, где стояла часовня, никогда не жили армяне, а открытие часовни в Джебраиле было незаконным
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Снос армянской церкви в городе Джебраиле в Нагорном Карабахе является актом культурного геноцида, заявил РБК посол Армении в России Вардан Тоганян.

«То, что мы видим после окончания войны, — продолжение уничтожения армян, сейчас это перешло уже на все духовное наследство. Это процесс культурного геноцида. Все, что связано с историей Армении, историей христианства, уничтожается Азербайджаном. Сейчас корреспонденты Би-би-си зафиксировали уничтожение средневековой армянской церкви. Слава богу, то, что остается на территории, которую контролирует армия Арцаха [Нагорного Карабаха] в зоне ответственности российских миротворцев, уцелело», — заявил он.

По мнению посла, Азербайджан грубым образом попирает международное право, ведет политику уничтожения армянского наследия и при этом говорит о «добрососедстве». Он добавил, что Азербайджан также уничтожает памятники героям Великой Отечественной войны. Например, в городе Шуши, по его словам, был взорван памятник дважды Герою СССР, летчику Нельсону Степаняну, а также уничтожен памятник наркому черной металлургии СССР Ивану Тевосяну.

Какие памятники в Карабахе вместе с территорией перешли под контроль Баку
Фотогалерея 

В свою очередь, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев напомнил, что в 2017 году, когда закончилось восстановление часовни, он уже поднимал этот вопрос и назвал ее строительство незаконным.

«Незаконное присвоение Арменией исторического албанско-христианского наследия и храмов на оккупированных азербайджанских землях, а также строительство церкви в оккупированном Джебраильском районе, где армяне никогда не жили, являются не чем иным, как попыткой придать религиозную окраску конфликту и воспрепятствовать урегулированию конфликта», — сказал он тогда. Гаджиев подчеркнул, что подобные действия противоречат не только международному гуманитарному праву, но и «основным принципам христианства и Евангельскому учению, которые поощряют мир, уважение к чужой собственности, недопущение отнятия человеческих жизней и других актов агрессии».

25 марта Гаджиев на своей странице в Twitter повторил эти тезисы. «В 2017 году по обращению Азербайджана сопредседатели МГ ОБСЕ посетили незаконную часовню, построенную в Джебраиле. Они пришли к выводу, что это часовня, построенная в военном соединении для службы солдат. Любые попытки изменить религиозно-культурный характер захваченных земель незаконны», — написал Гаджиев.

Джебраил с 1993 по 2020 год находился под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В результате боев осенью 2020 года Азербайджан восстановил свой контроль над городом.

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16 ноября Ильхам Алиев посетил Физулинский и Джебраильский районы, президент Азербайджана поднял над городом государственный флаг.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль 12 ноября дал гарантии, что исторические и культурные армянские памятники, расположенные на территории Нагорного Карабаха, будут сохранены. «Я не военный человек и не нахожусь там, но могу на своем уровне гарантировать, что никакому памятнику истории, а тем более духовности, вреда нанесено не будет», — заявил он тогда.

Президент России Владимир Путин 20 ноября выступил за подключение международных гуманитарных организаций к решению проблем Нагорного Карабаха. «Особо хотел бы сказать о защите исторических памятников и религиозных святынь, причем как азербайджанских, так и армянских. Этот вопрос имеет важное нравственное, человеческое измерение. Полагаю, что здесь весьма востребовано подключение ЮНЕСКО», — сказал Путин.

Авторы
Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Александр Атасунцев Александр Атасунцев
часовня снос Армения Азербайджан
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