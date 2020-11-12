В Азербайджане пообещали сохранить армянские памятники в Карабахе

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Азербайджан гарантирует, что исторические и культурные армянские памятники, которые расположены на территории Нагорного Карабаха, будут сохранены. Об этом заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, передает «РИА Новости».

«Я не военный человек и не нахожусь там, но могу на своем уровне гарантировать, что никакому памятнику истории, а тем более духовности, вреда нанесено не будет», — заявил посол.

По словам дипломата, в Азербайджане внимательно относятся к памятникам, страна тесно взаимодействует ЮНЕСКО.

С 10 ноября начали действовать договоренности лидеров Армении, Азербайджана и России о прекращении огня. Согласно договору, Ереван передает Баку ряд территорий Нагорного Карабаха, а также территории, которые оставались у него под контролем с 1990-х годов. Также Армения должна вывести вооруженные силы с этих позиций. Контроль за выполнением договоренностей будут осуществлять 2 тыс. российских миротворцев, которые уже начали прибывать в регион.