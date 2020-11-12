Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 ноября
USD ЦБ: 77,11 (+0,91) Инвестиции, 12:47
Курс евро на 13 ноября
EUR ЦБ: 90,81 (+0,76) Инвестиции, 12:47
Верховный суд освободил Калви из-под домашнего ареста Общество, 17:30 Медведев предложил признать вакцину от COVID жизненно важным препаратом Общество, 17:25 В пандемию самыми популярными оказались мобильные игры без сюжета Технологии и медиа, 17:23 Матч «Химок» и «Милана» в Евролиге перенесли второй раз из-за COVID-19 Спорт, 17:22 «Аэрофлот» возобновит регулярные полеты на Кипр Общество, 17:21 Минпромторг не обнаружил влияния маркировки на доступность лекарств Общество, 17:18 В Азербайджане пообещали сохранить армянские памятники в Карабахе Политика, 17:17 Как помочь коже восстановиться. Алгоритм из четырех этапов «РБК Стиль» и Sisley, 17:13 В Минпромторге заявили об отсутствии планов вводить маркировку игрушек Бизнес, 17:00 Собянин назвал катастрофической ситуацию с коронавирусом в Европе Общество, 16:52 Футболист «Зенита» поддержал осудившего ФИФА и УЕФА игрока «Реала» Спорт, 16:48 Полезная автокосметика для зимы. Что купить и как пользоваться РБК и Авито Авто, 16:44 В подмосковном Дзержинском из-за разлива кипятка по улице пострадали дети Общество, 16:38 Полиция разогнала митинг оппозиции в Ереване Политика, 16:37
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽77,2 +0,08% EUR/RUB ₽91,01 +0,23% EUR/USD $1,18 +0,18%
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

В Азербайджане пообещали сохранить армянские памятники в Карабахе

Фото:Alex McBride / Getty Images
Фото: Alex McBride / Getty Images

Азербайджан гарантирует, что исторические и культурные армянские памятники, которые расположены на территории Нагорного Карабаха, будут сохранены. Об этом заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, передает «РИА Новости».

«Я не военный человек и не нахожусь там, но могу на своем уровне гарантировать, что никакому памятнику истории, а тем более духовности, вреда нанесено не будет», — заявил посол.

Посол Азербайджана — РБК: «Это не перемирие, это решение вопроса»
Политика

По словам дипломата, в Азербайджане внимательно относятся к памятникам, страна тесно взаимодействует ЮНЕСКО.

С 10 ноября начали действовать договоренности лидеров Армении, Азербайджана и России о прекращении огня. Согласно договору, Ереван передает Баку ряд территорий Нагорного Карабаха, а также территории, которые оставались у него под контролем с 1990-х годов. Также Армения должна вывести вооруженные силы с этих позиций. Контроль за выполнением договоренностей будут осуществлять 2 тыс. российских миротворцев, которые уже начали прибывать в регион.

Нагорный Карабах памятники Баку
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽77,17 +0,05% EUR/RUB ₽90,99 +0,2% EUR/USD $1,18 +0,16%
Материалы по теме
Лавров назвал условия определения статуса Нагорного Карабаха
Политика
В Анкаре заявили о равенстве ролей Турции и России в мониторинге Карабаха
Политика
Лавров исключил выезды турецких наблюдателей на территорию Карабаха
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter