Осужденную по «дадинской» статье Галямину лишили депутатского мандата

Депутаты муниципального района Тимирязевский (в Северном административном округе Москвы) проголосовали за лишение депутатского мандата Юлии Галяминой. Об этом РБК сообщил ее представитель.

«Такое решение было принято. Мы его будем обжаловать. Депутаты от «Единой России» в полном составе проголосовали за, несмотря на то, что заседание было назначено с процессуальными ошибками. Мы это уже обжаловали. Формально, пока суд не рассмотрел этот вопрос, сегодняшнее заседание незаконно», — сказал он.

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