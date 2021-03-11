Адвокат Галяминой обвинила «ВКонтакте» в передаче данных авторов лайков

Администрация социальной сети заверила, что не собирает данные о посетителях страниц, и предположила, что следователи сами могли получить такую информацию

Юлия Галямина (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Адвокат осужденной на два года условно муниципального депутата Юлии Галяминой Мария Эйсмонт заявила, что администрация социальной сети «ВКонтакте» передавала следствию персональные данные пользователей, которые ставили лайки или оставляли записи на странице Галяминой в ВК, пишет издание The Insider.

По словам Эйсмонт, об этом свидетельствуют документы, которые были снова исследованы в Мосгорсуде, где рассматривалась апелляция на приговор. Ранее Галямина написала в Twitter, что также передавалась информация о пользователях, просто заходивших на ее страницу.

«В рамках расследования дела следствие получило от администрации «ВКонтакте» персональные данные — телефоны, адреса электронной почты, IP-адреса — всех пользователей, которые не то чтобы пост написали, а просто поставили лайк под постом Галяминой. «ВКонтакте» все всегда сливает. Я всем своим подзащитным настоятельно рекомендую оттуда выпиливаться. В материалах уголовных дел постоянно всплывают данные из ВК. Сегодня я еще раз настояла на исследовании этих документов на рассмотрении апелляции. Вообще дело Галяминой — это антология политического сыска в России», — сказала Эйсмонт.

Галямина на своей странице в Twitter опубликовала копию одного из документов следствия с упоминанием сведений, полученных от администрации социальной сети.