Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 73,5 (-0,54) Инвестиции, 19:06
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 87,76 (-0,2) Инвестиции, 19:06
Байден подписал пакет мер по спасению экономики на $1,9 трлн Экономика, 23:06 Адвокат Галяминой обвинила «ВКонтакте» в передаче данных авторов лайков Политика, 22:50 СМИ узнали о согласовании в ЕС новых санкций против России Политика, 22:25 Что приготовить: окунь в тесте и курица с травами РБК и Miele, 22:23 Сербия назвала сроки начала производства вакцины «Спутник V» Общество, 22:13 ФАС выставила Пумпянскому условия для покупки ЧТПЗ Бизнес, 21:55 Медведев выиграл первый матч после выхода в финал Australian Open Спорт, 21:53 Ожидаемая продолжительность жизни в России в пандемию снизилась на 2 года Экономика, 21:52 Фигуранту дела о «молдавской схеме» дали десять лет за вывод ₽126 млрд Общество, 21:35 Российские биатлонисты не попали в топ-15 в спринте на этапе Кубка мира Спорт, 21:28 Из Минприроды уйдет первый замминистра Денис Храмов Политика, 21:23 Gett задумался о выходе на биржу через слияние с компанией без активов Инвестиции, 21:20 Путин ответил на жалобу бизнесмена фразой о нежелании прижимать бизнес Бизнес, 21:04 «Салават Юлаев» четвертый раз подряд вышел во второй раунд Кубка Гагарина Спорт, 21:03
Политика ,  
0 

Адвокат Галяминой обвинила «ВКонтакте» в передаче данных авторов лайков

Администрация социальной сети заверила, что не собирает данные о посетителях страниц, и предположила, что следователи сами могли получить такую информацию
Юлия Галямина
Юлия Галямина (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Адвокат осужденной на два года условно муниципального депутата Юлии Галяминой Мария Эйсмонт заявила, что администрация социальной сети «ВКонтакте» передавала следствию персональные данные пользователей, которые ставили лайки или оставляли записи на странице Галяминой в ВК, пишет издание The Insider.

По словам Эйсмонт, об этом свидетельствуют документы, которые были снова исследованы в Мосгорсуде, где рассматривалась апелляция на приговор. Ранее Галямина написала в Twitter, что также передавалась информация о пользователях, просто заходивших на ее страницу.

«В рамках расследования дела следствие получило от администрации «ВКонтакте» персональные данные — телефоны, адреса электронной почты, IP-адреса — всех пользователей, которые не то чтобы пост написали, а просто поставили лайк под постом Галяминой. «ВКонтакте» все всегда сливает. Я всем своим подзащитным настоятельно рекомендую оттуда выпиливаться. В материалах уголовных дел постоянно всплывают данные из ВК. Сегодня я еще раз настояла на исследовании этих документов на рассмотрении апелляции. Вообще дело Галяминой — это антология политического сыска в России», — сказала Эйсмонт.

Галямина на своей странице в Twitter опубликовала копию одного из документов следствия с упоминанием сведений, полученных от администрации социальной сети.

Пресс-служба «ВКонтакте» сообщила РБК, что в социальной сети «нет функциональности «Гости страницы». «Мы не собираем, нигде не отображаем и, соответственно, не передаем такие данные», — говорится в сообщении.

«По требованию законодательства мы, как и любая другая компания, обязаны отвечать на законные запросы правоохранительных органов. При этом по закону мы не вправе не только раскрывать подробности о запросе, но и подтверждать сам факт его получения. Но даже если получили, то его обработка происходила исключительно в рамках закона — после проверки всех необходимых требований к таким запросам», — пояснили в соцсети

Читайте на РБК Pro
Как мир борется с ростом цен на еду — Bloomberg Золотые правила частного инвестора на рынке ценных бумаг Чем рискует гендиректор при нарушении компанией требований ТК РФ Экс-CEO Zappos Тони Шей: вести бизнес — все равно что играть в покер

Там предположили, что следователи могли самостоятельно получить такие данные. «Рассуждая теоретически, следователи могли самостоятельно изучить страницу пользователя. Она не закрыта настройками приватности, поэтому при просмотре страницы можно было определить всех, кто оставил комментарий или отметку «Нравится», а затем направить в наш адрес официальные запросы в установленном законом порядке уже в отношении этих пользователей. И в таком случае мы также обязаны ответить на запрос, если он соответствует требованиям закона. При этом в абсолютном большинстве случаев правоохранительные органы не сообщают нам конкретные обстоятельства уголовных дел — такого требования законодательство не содержит», — уточнили в пресс-службе.

Мосгорсуд признал законным приговор Галяминой по «дадинской» статье
Политика
Юлия Галямина

Муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Галямину приговорили к двум годам условно в конце декабря прошлого года. Обвинение по так называемой дадинской статье УК (в честь первого осужденного по ней оппозиционера Ильдара Дадина) было предъявлено Галяминой, после того как она опубликовала в соцсетях призывы выйти на несогласованную акцию протеста против поправок к Конституции, предусматривающих в том числе обнуление президентских сроков.

В этой акции 15 июля приняли участие несколько сотен человек, ее организаторы собирали подписи за отмену результатов голосования по поправкам. Следственный комитет охарактеризовал действия Галяминой как деструктивные.

Мосгорсуд счел приговор, вынесенный ей, законным.

Автор
Владислав Гордеев
Юлия Галямина «ВКонтакте» персональные данные
Материалы по теме
Мосгорсуд признал законным приговор Галяминой по «дадинской» статье
Политика
Суд приговорил депутата Галямину к условному сроку по «дадинской» статье
Общество
Суд признал депутата Галямину виновной по «дадинской» статье
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter