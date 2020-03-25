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Пандемия коронавируса ,  
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Путин объявит о переносе голосования по Конституции

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Владимир Путин в своем обращении к нации объявит о переносе голосования по поправкам в Конституцию
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Президент Владимир Путин в обращении к нации объявит о переносе голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля, рассказали РБК два источника, знакомых с подготовкой обращения. При этом новой даты названо не будет, сказали оба собеседника РБК. 

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В настоящее время нет ясности, как именно будет развиваться ситуация с распространением коронавируса, поэтому и нет возможности определить новую дату, пояснил еще один источник, знакомый с вопросом обсуждения переноса сроков голосования. Перенести дату с 22 апреля без назначения новой юридически возможно, отметил он. 

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О том, что Владимир Путин отменил свой вылет в Санкт-Петербург и обратится к нации, ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

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«Сейчас президент завершает работу над своим обращением, оно будет транслироваться по телевизору буквально в ближайшие часы», — сказал Песков.


 

Автор: Наталья Галимова
Теги: Конституция, Владимир Путин
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