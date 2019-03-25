В Совбезе не увидели препятствий для изменения формата ДРСМД

Для расширения числа участников Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности нет ни политических, ни юридических помех, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев

Николай Патрушев (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев считает, что для изменения формата Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенного США и СССР, нет препятствий. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

Секретарь Совбеза подчеркнул, что в Вашингтоне говорили о том, что договор устарел, так как не распространяется на другие страны, в распоряжении которых есть ракеты средней и меньшей дальности. Однако, отметил Патрушев, США не пытались начать переговоры для «модернизации или переформатирования» ДРСМД.

«По нашему же мнению, никаких политических или правовых препятствий для трансформации ДРСМД в многостороннюю договоренность нет», — заявил Патрушев.

США приостановили участие в ДРСМД в феврале, Россия ответила зеркально. Вашингтон обвинил Москву в нарушениях и пригрозил окончательно выйти из соглашения в случае, если российская сторона не вернется к исполнению своих обязательств. Претензии США вызвала ракета 9М729, в Пентагоне утверждали, что ее испытывали на запрещенную договором дальность, в российском Минобороны эти обвинения отвергли.