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В Совбезе не увидели препятствий для изменения формата ДРСМД
Для расширения числа участников Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности нет ни политических, ни юридических помех, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев
Николай Патрушев (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев считает, что для изменения формата Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенного США и СССР, нет препятствий. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

Секретарь Совбеза подчеркнул, что в Вашингтоне говорили о том, что договор устарел, так как не распространяется на другие страны, в распоряжении которых есть ракеты средней и меньшей дальности. Однако, отметил Патрушев, США не пытались начать переговоры для «модернизации или переформатирования» ДРСМД.

«По нашему же мнению, никаких политических или правовых препятствий для трансформации ДРСМД в многостороннюю договоренность нет», — заявил Патрушев.

Политика
США начали производить компоненты для испытаний запрещенных ДРСМД ракет

США приостановили участие в ДРСМД в феврале, Россия ответила зеркально. Вашингтон обвинил Москву в нарушениях и пригрозил окончательно выйти из соглашения в случае, если российская сторона не вернется к исполнению своих обязательств. Претензии США вызвала ракета 9М729, в Пентагоне утверждали, что ее испытывали на запрещенную договором дальность, в российском Минобороны эти обвинения отвергли.

Фотогалерея 
Как выглядит не устроившая США крылатая ракета 9М729

В свою очередь, Москва призывала Вашингтон отказаться от установок Mk-14, используемых для запуска крылатых ракет «Томагавка», ракет-мишеней и ударных беспилотников. В России считают, что данное вооружение должно рассматриваться как «крылатые ракеты наземного базирования».

В марте помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что к переговорам о контроле над вооружениями с Россией, если таковые будут иметь место, необходимо привлечь Китай, поскольку последний наращивает свой ядерный потенциал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже сказал, что «сколь-нибудь внятных предложений не поступало».

Теги: Совбез России, ДРСМД, Николай Патрушев
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