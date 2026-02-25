Путин выступил за обновление программ профобразования в биотехе

Владимир Путин заявил о необходимости расширения количества бюджетных мест по направлению «биоэкономика». Президент призвал обновлять программы для студентов в сфере биотеха, так как знания пока не соответствуют уровню развития

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Video

Необходимо вместе с бизнесом серьезно обновить программы профессионального образования, расширить практическое обучение студентов на площадках предприятий. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на полях Форума будущих технологий.

Путин также добавил, что обновление образования должно идти с учетом передовых тенденций развития микробиологии, генетики, биоинформатики.

«Пока компетенции и знания выпускников многих вузов, колледжей не соответствуют и, более того, существенно отстают от текущего уровня развития биотехнологий. Многое здесь в новинку, а поэтому многое предстоит сделать», — сказал президент.

Кроме того, Путин призвал при необходимости увеличить количество бюджетных мест по направлению «биоэкономика» в вузах и колледжах России.

Биоэкономика — это экономика возобновления природных ресурсов в производстве продуктов питания, энергии, товаров и услуг.

Национальный проект «Технологическое обеспечение биоэкономики» был запущен в конце 2025 года. Он направлен на создание в России инфраструктуры для использования биологического сырья и на разработку уникальных технологий, востребованных в сельском хозяйстве, экологии и при создании лекарственных препаратов.

Российские вузы планируют перейти на новую модель высшего образования в 2027 году. 12 мая 2023 года Владимир Путин подписал указ о старте пилотного проекта по реформе высшего образования в 2023–2026 учебных годах, он реализуется в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта и Томском государственном университете. В январе Путин подписал указ о его продлении и расширении новыми учебными заведениями.

В новой модели предусмотрены базовое и специализированное высшее образование и аспирантура. К специализированной подготовке относятся магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Учеба на базовом уровне займет от четырех до шести лет, а в магистратуре — от года до трех лет.