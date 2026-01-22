 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин продлил реализацию пилотного проекта по реформе высшего образования

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении пилотного проекта по реформе высшего образования в России до 2030 года. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно указу, с начала учебного года 2026/27 к реализации проекта присоединятся новые учебные заведения. Среди них:

  • Дальневосточный федеральный университет;
  • Московский городской педагогический университет;
  • Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана;
  • Московский физико-технический институт;
  • Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова;
  • Российский университет транспорта;
  • Санкт-Петербургский государственный морской технический университет;
  • Ставропольский государственный аграрный университет;
  • Тюменский государственный университет;
  • Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина;
  • Южный федеральный университет.

Путин подписал указ о проведении фестиваля молодежи в Екатеринбурге
Общество
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Реализация пилотного проекта в сфере высшего образования началась в учебном году 2023/24. Согласно ему, в России учредили два уровня высшего образования: базовое (срок освоения — четыре-шесть лет) и специализированное (магистратура — один-три года, ординатура, ассистентура-стажировка).

Изначально пилотный проект реализовывался в шести вузах: Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта, Московском авиационном институте (НИУ МАИ), Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС, Московском педагогическом государственном университете, Санкт-Петербургском горном университете, Томском государственном университете.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
реформа образования Владимир Путин указ
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
