Путин продлил реализацию пилотного проекта по реформе высшего образования
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении пилотного проекта по реформе высшего образования в России до 2030 года. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Согласно указу, с начала учебного года 2026/27 к реализации проекта присоединятся новые учебные заведения. Среди них:
- Дальневосточный федеральный университет;
- Московский городской педагогический университет;
- Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана;
- Московский физико-технический институт;
- Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова;
- Российский университет транспорта;
- Санкт-Петербургский государственный морской технический университет;
- Ставропольский государственный аграрный университет;
- Тюменский государственный университет;
- Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина;
- Южный федеральный университет.
Реализация пилотного проекта в сфере высшего образования началась в учебном году 2023/24. Согласно ему, в России учредили два уровня высшего образования: базовое (срок освоения — четыре-шесть лет) и специализированное (магистратура — один-три года, ординатура, ассистентура-стажировка).
Изначально пилотный проект реализовывался в шести вузах: Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта, Московском авиационном институте (НИУ МАИ), Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС, Московском педагогическом государственном университете, Санкт-Петербургском горном университете, Томском государственном университете.
