Путин продлил реализацию пилотного проекта по реформе высшего образования

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении пилотного проекта по реформе высшего образования в России до 2030 года. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно указу, с начала учебного года 2026/27 к реализации проекта присоединятся новые учебные заведения. Среди них:

Дальневосточный федеральный университет;

Московский городской педагогический университет;

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана;

Московский физико-технический институт;

Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова;

Российский университет транспорта;

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет;

Ставропольский государственный аграрный университет;

Тюменский государственный университет;

Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина;

Южный федеральный университет.

Реализация пилотного проекта в сфере высшего образования началась в учебном году 2023/24. Согласно ему, в России учредили два уровня высшего образования: базовое (срок освоения — четыре-шесть лет) и специализированное (магистратура — один-три года, ординатура, ассистентура-стажировка).

Изначально пилотный проект реализовывался в шести вузах: Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта, Московском авиационном институте (НИУ МАИ), Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС, Московском педагогическом государственном университете, Санкт-Петербургском горном университете, Томском государственном университете.