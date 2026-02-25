Путин сказал, что до появления «живого сердца» еще далеко
До появления «живого сердца» еще далеко, но к искусственному созданию отдельных органов человека ученые двигаются, об этом заявил президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий.
«[Ученые и производственники создают] ткани, сосуды и, что уже не является фантастикой, отдельные органы человека. Правда, до создания, так скажем, «живого сердца» еще не добрались, но к этому двигаются», — отметил президент.
Он добавил, что ученые разрабатывают решения для здоровья и активного долголетия россиян. В частности, он упомянул вакцины, витамины и добавки. Путин выразил надежду, что бюрократические препятствия не возникнут на пути появления этих вещей.
В ходе своего выступления президент также поручил правительству быстрее сформировать стратегию развития биоэкономики страны до середины XXI века. Он отметил, что представленные на выставке форума разработки «производят должное впечатление».
