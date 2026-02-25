 Перейти к основному контенту
0

Путин сказал, что до появления «живого сердца» еще далеко

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

До появления «живого сердца» еще далеко, но к искусственному созданию отдельных органов человека ученые двигаются, об этом заявил президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий.

«[Ученые и производственники создают] ткани, сосуды и, что уже не является фантастикой, отдельные органы человека. Правда, до создания, так скажем, «живого сердца» еще не добрались, но к этому двигаются», — отметил президент.

Он добавил, что ученые разрабатывают решения для здоровья и активного долголетия россиян. В частности, он упомянул вакцины, витамины и добавки. Путин выразил надежду, что бюрократические препятствия не возникнут на пути появления этих вещей.

Путин выразил надежду, что бюрократические препоны не помешают вакцинам
Политика
Фото:Anatoly Maltsev / EPA / ТАСС

В ходе своего выступления президент также поручил правительству быстрее сформировать стратегию развития биоэкономики страны до середины XXI века. Он отметил, что представленные на выставке форума разработки «производят должное впечатление».

