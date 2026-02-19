«Новоросцемент» подтвердил прекращение суда по иску Генпрокуратуры

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Судебное разбирательство по иску Генпрокуратуры об изъятии в доход государства активов группы «Новоросцемент» прекращено, холдинг продолжит свою работу. Об этом РБК сообщили в «Новоросцементе».

«Судебное разбирательство по ранее поданному заявлению Генеральной прокуратуры прекращено в установленном законом порядке. Операционная и финансовая деятельность осуществляется в штатном режиме», — сказали в группе компаний.

Там уточнили, что производственные процессы и исполнение обязательств перед сотрудниками, партнерами и кредиторами ведутся без изменений. Холдинг продолжит работу в соответствии с российским законодательством и принципами устойчивого развития.

Как сообщили два источника РБК в январе, Генеральная прокуратура подала иск об изъятии в пользу государства цементного холдинга «Новоросцемент», так как его конечный бенефициар — бизнесмен Лев Кветной — обладает гражданствами Израиля и Кипра.

Собеседники РБК уточнили, что ведомство выяснило, что над группой компаний «Новоросцемент» и входящим туда Верхнебаканским цементным заводом был установлен иностранный контроль. При этом ФАС и правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций не были уведомлены о наличии у владельца компании иностранного гражданства.

В иске Генпрокуратуры указывалось, что после получения контроля над холдингом в 2019-м Кветной завышал цены на продукцию, реализуемую в Южном федеральном округе, а получаемые доходы выводил за рубеж, в том числе на принадлежащие ему счета в Швейцарии. Ведомство попросило признать недействительными проведенные с 2019 года сделки с акциями цементных компаний и передать акции «Новоросцемента» и Верхнебаканского цементного завода в доход государства.

Накануне Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Краснодарского края ходатайство об отказе от иска.