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Политика ,  
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В странах Прибалтики выросли цены на электричество после выхода из БРЭЛЛ

Среднесуточная биржевая цена на электричество в Эстонии, Латвии и Литве четвертый день подряд выше 10 центов за 1 кВт·ч, пишет ERR. По данным Neatkariga, за месяц рост составил почти 25%. 8 февраля Прибалтика вышла из БРЭЛЛ
Фото: Ingrid Maasik / Shutterstock
Фото: Ingrid Maasik / Shutterstock

В Эстонии, Латвии и Литве четвертый день подряд среднесуточная биржевая цена на электроэнергию сохраняется на уровне выше 10 центов за 1 кВт·ч, 25 февраля она составила 13,1 цента, пишет ERR.

Среднесуточная цена на электричество опускалась ниже 10 центов за 1 кВт·ч лишь дважды в этом месяце — 8 и 21 февраля. Дополнительно потребители оплачивают налоги и сборы.

Как отмечало издание Neatkariga, для одного конкретного домохозяйства цены на электроэнергию выросли с €17,68 в январе до €22,06 в феврале, или на 24,8%.

8 февраля Литва, Латвия и Эстония вышли из энергетического кольца с Белоруссией и Россией (БРЭЛЛ, по первым буквам в названиях стран) и подключились к европейской электросети через Польшу. По словам эстонского министра по вопросам климата Йоко Алендер, это ежемесячно будет обходиться жителям Прибалтики в €1. Ее латвийский коллега Каспар Мелнис прогнозировал рост цен на электроэнергию для конечного потребителя на 5%.

Новак исключил влияние выхода Прибалтики из БРЭЛЛ на цену электричества
Политика
Фото:Ints Kalnins / Reuters
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова называла решение стран Прибалтики «продолжением уничтожения» самих себя. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин говорил РБК, что Россия давно была готова к отключению Латвии, Литвы и Эстонии от БРЭЛЛ. По данным Минэнерго, энергосистема Калининградской области с 8 февраля работает в автономном режиме. Вице-премьер Александр Новак утверждал, что решение Прибалтики не скажется на ценах для российских потребителей.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Литва Латвия Эстония Финляндия Россия Белоруссия цены электричество
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