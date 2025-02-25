В странах Прибалтики выросли цены на электричество после выхода из БРЭЛЛ
В Эстонии, Латвии и Литве четвертый день подряд среднесуточная биржевая цена на электроэнергию сохраняется на уровне выше 10 центов за 1 кВт·ч, 25 февраля она составила 13,1 цента, пишет ERR.
Среднесуточная цена на электричество опускалась ниже 10 центов за 1 кВт·ч лишь дважды в этом месяце — 8 и 21 февраля. Дополнительно потребители оплачивают налоги и сборы.
Как отмечало издание Neatkariga, для одного конкретного домохозяйства цены на электроэнергию выросли с €17,68 в январе до €22,06 в феврале, или на 24,8%.
8 февраля Литва, Латвия и Эстония вышли из энергетического кольца с Белоруссией и Россией (БРЭЛЛ, по первым буквам в названиях стран) и подключились к европейской электросети через Польшу. По словам эстонского министра по вопросам климата Йоко Алендер, это ежемесячно будет обходиться жителям Прибалтики в €1. Ее латвийский коллега Каспар Мелнис прогнозировал рост цен на электроэнергию для конечного потребителя на 5%.
называла решение стран Прибалтики «продолжением уничтожения» самих себя. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин говорил РБК, что Россия давно была готова к отключению Латвии, Литвы и Эстонии от БРЭЛЛ. По данным Минэнерго, энергосистема Калининградской области с 8 февраля работает в автономном режиме. Вице-премьер Александр Новак утверждал, что решение Прибалтики не скажется на ценах для российских потребителей.
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