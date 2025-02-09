Захарова назвала отключение Прибалтики от БРЭЛЛ разрушением стран региона
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение об отключении стран Прибалтики от энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия) продолжением уничтожения этих стран, которые когда-то имели все условия для благополучного развития.
«Свобода» от науки и образования, суверенитета и развития с Прибалтикой уже случилась. Это логичное продолжение уничтожения некогда имевших все предпосылки к процветанию и независимости стран и народов», — сказала Захарова ТАСС.
Так она отреагировала на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая назвала отключение стран Прибалтики «свободой от угроз и шантажа». Об этом она написала на своей странице в X.
Взамен страны подключат к континентальной европейской электрической сети.
БРЭЛЛ — электрическое кольцо, которое объединяло энергетические системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы. Оно было оформлено соглашением от 7 февраля 2001 года, в котором страны договорились обмениваться электроэнергией и поддерживать друг друга в аварийных ситуациях.
Балтийские страны — Эстония, Латвия и Литва — отключились от энергокольца накануне. Решение об этом они приняли еще летом 2024 года. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин тогда заявил РБК, что Россия давно была готова к отключению Прибалтики.
В этом месяце страны намерены протестировать работу электросетей в изолированном режиме, после чего через Польшу подключиться к энергосистеме ЕС. Минэнерго России сообщило, что энергосистему Калининградской области подготовили к уходу стран, с этого момента она начала работать в автономном режиме.
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