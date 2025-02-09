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Политика ,  
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Захарова назвала отключение Прибалтики от БРЭЛЛ разрушением стран региона

Захарова: отключение Прибалтики от БРЭЛЛ — уничтожение будущего стран региона
Фото: Ints Kalnins / Reuters
Фото: Ints Kalnins / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение об отключении стран Прибалтики от энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия) продолжением уничтожения этих стран, которые когда-то имели все условия для благополучного развития.

«Свобода» от науки и образования, суверенитета и развития с Прибалтикой уже случилась. Это логичное продолжение уничтожения некогда имевших все предпосылки к процветанию и независимости стран и народов», — сказала Захарова ТАСС.

Так она отреагировала на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая назвала отключение стран Прибалтики «свободой от угроз и шантажа». Об этом она написала на своей странице в X.

Взамен страны подключат к континентальной европейской электрической сети.

БРЭЛЛ — электрическое кольцо, которое объединяло энергетические системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы. Оно было оформлено соглашением от 7 февраля 2001 года, в котором страны договорились обмениваться электроэнергией и поддерживать друг друга в аварийных ситуациях.

Энергосистему Калининградской области подготовили к уходу Прибалтики
Политика
Фото:Виталий Невар / ТАСС

Балтийские страны — Эстония, Латвия и Литва — отключились от энергокольца накануне. Решение об этом они приняли еще летом 2024 года. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин тогда заявил РБК, что Россия давно была готова к отключению Прибалтики.

В этом месяце страны намерены протестировать работу электросетей в изолированном режиме, после чего через Польшу подключиться к энергосистеме ЕС. Минэнерго России сообщило, что энергосистему Калининградской области подготовили к уходу стран, с этого момента она начала работать в автономном режиме.

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Мария Захарова Прибалтика МИД энергосистема
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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