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Военная операция на Украине ,  
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В Словакии поинтересовались, как Киев вернет €3,5 млрд

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Военная операция на Украине
Словакия вслед за другими странами может потребовать от Украины вернуть направленные на ее поддержку средства, заявил член словацкого парламента Данко. Он задался вопросом, как Киев будет возвращать средства
Андрей Данко
Андрей Данко (Фото: Государственная дума Российской Федерации)

Словакия вслед за США может потребовать от Украины возвращения выделенных на поддержку Киева средств, заявил председатель входящей в правительственную коалицию республики Словацкой национальной партии (семь мест в парламенте) и вице-спикер Национального совета Андрей Данко в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Каким образом [президент Украины Владимир] Зеленский нам вернет €3,5 млрд, которые мы туда направили? Для нас €3,5 млрд — громадная сумма. <...> Если будут немцы совместно с французами и американцами требовать вернуть свои деньги, то Словакия не может молчать», — сказал он (цитата по ТАСС).

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Киев анонсировала новый транш помощи Украине в размере €3,5 млрд, который поступит в марте.

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Фото:Reuters

Согласно подсчетам немецкого Кильского института, к 2023 году Словакия предоставила Украине помощь на общую сумму €0,7 млрд. Большую часть из них составляет военная помощь.

В 2023 году в Словакии сменилось правительство. Прошлые власти выступали за предоставление военной помощи Украине — они передали ракеты С-300, гаубицы Zuzana, истребители МиГ-29 и другую технику. Нынешнее правительство выступает против такой политики.

Однако не все жители согласны с такой позицией: в мае 2024 года стало известно, что выступающие за помощь Украине граждане собрали €4 млн на закупку почти 2,7 тыс. боеприпасов в рамках чешской инициативы. Москва осуждает военную помощь Киеву.

С начала февраля США ведут переговоры о доступе к украинским редкоземельным металлам. Вашингтон называет это компенсацией за потраченные на поддержку Украины средства. Киев настаивает на включении в соглашение о разработке недр гарантий военной безопасности.

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