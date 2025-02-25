В Словакии поинтересовались, как Киев вернет €3,5 млрд
Словакия вслед за США может потребовать от Украины возвращения выделенных на поддержку Киева средств, заявил председатель входящей в правительственную коалицию республики Словацкой национальной партии (семь мест в парламенте) и вице-спикер Национального совета Андрей Данко в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
«Каким образом [президент Украины Владимир] Зеленский нам вернет €3,5 млрд, которые мы туда направили? Для нас €3,5 млрд — громадная сумма. <...> Если будут немцы совместно с французами и американцами требовать вернуть свои деньги, то Словакия не может молчать», — сказал он (цитата по ТАСС).
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Киев анонсировала новый транш помощи Украине в размере €3,5 млрд, который поступит в марте.
Согласно подсчетам немецкого Кильского института, к 2023 году Словакия предоставила Украине помощь на общую сумму €0,7 млрд. Большую часть из них составляет военная помощь.
В 2023 году в Словакии сменилось правительство. Прошлые власти выступали за предоставление военной помощи Украине — они передали ракеты С-300, гаубицы Zuzana, истребители МиГ-29 и другую технику. Нынешнее правительство выступает против такой политики.
Однако не все жители согласны с такой позицией: в мае 2024 года стало известно, что выступающие за помощь Украине граждане собрали €4 млн на закупку почти 2,7 тыс. боеприпасов в рамках чешской инициативы. Москва осуждает военную помощь Киеву.
С начала февраля США ведут переговоры о доступе к украинским редкоземельным металлам. Вашингтон называет это компенсацией за потраченные на поддержку Украины средства. Киев настаивает на включении в соглашение о разработке недр гарантий военной безопасности.
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