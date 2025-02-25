Суд в Москве не стал рассматривать дело сдавшегося в плен ВСУ солдата

Первого обвиненного в добровольной сдаче в плен ВСУ, сахалинского шахтера Романа Иванишина, должны были судить в Москве, но столичный суд решил передать материалы в Южно-Сахалинск, где «было закончено совершение преступления»

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Московский гарнизонный военный суд отказался рассматривать первое уголовное дело о добровольной сдаче в плен вооруженным силам Украины в отношении военнослужащего 39-й гвардейской мотострелковой Краснознаменной бригады Романа Иванишина, сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, инстанция решила, что материалы должны рассматриваться в Южно-Сахалинске, где, согласно версии обвинения, «было закончено совершение преступления», которое вменяют Иванишину.

Сахалинского шахтера обвиняют не только в добровольной сдаче в плен, но и покушении на нее, а также дезертирстве (ст. 352.1 и ч. 3 ст. 338 УК), за что ему грозит более 20 лет тюрьмы. Когда именно он сдался, следствие не уточняет, а защита настаивает, что обвинение не доказано.

«Коммерсантъ», ссылаясь на распространившиеся в Сети видео, пишет, что Иванишин попал в плен 10 июня 2023 года в районе села Степное в ДНР. В Россию он вернулся в январе 2024 года в рамках обмена с Украиной. Сначала мужчину доставили самолетом на подмосковный аэродром Чкаловский, а затем отправили на Сахалин, где военная контрразвдка ФСБ начала в его отношении проверку. После этого, пишет издание, военный сбежал из части, вскоре его задержали и арестовали.

Позднее сахалинский суд отказался рассматривать дело Иванишина по существу, направив материалы в Москву. Теперь суд снова должен пройти на Сахалине. При этом источник газеты не исключил, что материалы в итоге могут направить в Донецкий гарнизонный военный суд, где многие неоднозначные дела рассматривают «без всяких публичных скандалов».

Статья о добровольной сдаче в плен была включена в Уголовный кодекс в сентябре 2022 года, после начала частичной мобилизации. Тогда президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому периоды мобилизации, военного положения и военного времени считаются отягчающими обстоятельствами при совершении преступления.