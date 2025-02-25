В Приднестровье пообещали рост тарифов на ЖКХ «в щадящем режиме»

Тарифы повысят с 1 марта с учетом уровня доходов граждан, пообещали в кабмине непризнанной республики. Красносельский ранее говорил, что повышение до европейского уровня невозможно, «пока Молдова душит Приднестровье»

Правительство непризнанного Приднестровья приняло решение с 1 марта повысить тарифы на коомунальные услуги, оно коснется газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Как заявили в пресс-службе кабмина, «рост цен пройдет в щадящем режиме, учитывая уровень доходов граждан».

Рост тарифов власти объяснили изменением механизма расчета экономически обоснованной цены на природный газ. В кабмине отметили, что на стоимость газовой составляющей, которая учитывается при расчете тарифов, влияют расходы Приднестровья на закупку и транспортировку топлива. «Мы сегодня приобретаем газ. Приобретаем, я акцентирую на этом внимание, из заемных средств. Эти средства носят возвратный характер», — заявил глава правительства Александр Розенберг.

19 февраля президент Приднестровья Вадим Красносельский заявлял, что республика не может позволить себе поднять тарифы на коммунальные услуги для населения при экономическом давлении со стороны Молдавии. «Вот когда у нас будет экономика, так сказать, уровня европейского, тогда, наверное, и цены на энергоносители, и все остальное тоже будет европейским. А пока Молдова душит Приднестровье, этому не бывать, и это не может быть в конечном итоге», — сказал он.

Повышение тарифов для потребителей было одним из условий Молдавии для пропуска газа в Приднестровье. Как отмечал молдавский премьер Дорин Речан, Приднестровье отказалось от помощи ЕС, теперь республика получит топливо от Венгрии. Кишинев разрешит транзит, если Тирасполь в обмен выпустит политзаключенных и предпримет ряд других действий «для демонстрации открытости».

После того, как с 1 января прекратился транзит российского газа через территорию Украины, в республике начались энергокризис и перебои с подачей тепла и электричества. Красносельский сообщал, что Приднестровье получит от России кредит на покупку газа. В середине февраля он рассказал, что в республику поступило топливо «благодаря российской кредитной помощи».