Экс-владельцы «Арианта» оспорили национализацию в Верховном суде

Экс-владельцы группы «Ариант» направили в Верховный суд жалобу на решения судов, постановивших национализировать предприятия группы. В обращении они ссылаются на прошедшие сроки давности и многочисленные нарушения

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Бывшие частные владельцы группы компаний «Ариант» направили в судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда кассационную жалобу, в которой просят провести судебное заседание и отменить вынесенные ранее решения о взыскании в пользу государства нескольких активов. Среди них — крупнейший в стране производитель вина ООО «Кубань-Вино», агрофирмы «Южная» и «Ариант», производитель алкогольных и безалкогольных напитков «ЦПИ — Ариант», а также принадлежащий акционерному обществу «Компания Эталон» Катав-Ивановский литейный завод. Они были переданы в собственность государства по иску Генпрокуратуры в рамках дела ЧЭМК. Текст кассационной жалобы есть в распоряжении РБК, представитель группы подтвердил подлинность документа.

Помимо национализации активов суды постановили взыскать с компании «Эталон», ГК «Ариант», Юрия, Людмилы и Михаила Антиповых, Людмилы и Александра Аристовых, Александра и Елены Кретовых в доход Российской Федерации неосновательное обогащение в размере 105 млрд руб.

Хроника судов Первое решение о национализации предприятий вынес Арбитражный суд Челябинской области 5 апреля 2024 года.

Его подтвердил Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд 11 июня 2024 года.

Арбитражный суд Уральского округа решением 22 января 2025 года оставил в силе вынесенные ранее решения.

Вынесенными судебными решениями по этому делу были «грубо нарушены многочисленные нормы права», их содержание и смысл «были изменены в угоду истцу», указано в жалобе, где приводятся следующие аргументы.

Дело рассматривал неправомочный суд в выгодном истцу режиме

Авторы жалобы обращают внимание на то, что рассмотрение иска Генпрокуратуры шло в закрытом режиме. Это было сделано «для сокрытия от СМИ и широкой общественности <...> грубейших нарушений норм права при проведении судебных заседаний и вынесении судебных актов по настоящему делу судами», указано в жалобе. Представитель Генпрокуратуры ранее объяснял закрытый формат заседаний наличием сведений, которые «могут привести к разглашению государственной тайны».

Указано в жалобе и то, что иск не должен был рассматриваться арбитражными судами: «Был нарушен основополагающий принцип правосудия — дело рассмотрено неправомочным судом». Представители «Арианта» ссылаются на то, что аналогичные дела, например о взыскании с акционеров ОАО «Кучуксульфат» неосновательного обогащения после признания незаконной приватизации предприятия в 1992 году, рассматривались районными судами общей юрисдикции.

Что такое «Ариант» Группу «Ариант» бывший владелец ЧЭМК Юрий Антипов основал вместе с Александром Аристовым в 1990-х (название — от первых трех букв фамилий предпринимателей), в нее вошли предприятия пищевой промышленности. Тогда же партнеры получили контроль над ЧЭМК. В 2020 году Антипов и Аристов разделили активы: Аристову достались активы в виноделии и пищевой индустрии, Антипову — металлургические заводы. Аристов, несмотря на раздел бизнеса, был привлечен к делу вместе с родственниками.

Первоначальный иск был неправомерно изменен

Представители «Арианта» уверены, что суд первой инстанции не имел права изменять предмет и основание иска. Первоначально поданный 14 марта 2024 года Генпрокуратурой иск в Арбитражный суд Челябинской области касался требования признать недействительным соглашение о прощении долга, которое заключили Урало-Сибирская металлургическая компания и Юрий Антипов. Но 28 марта суд с подачи Генпрокуратуры изменил исковые требования. К процессу были привлечены пять новых соответчиков, в том числе ГК «Ариант», Александр и Людмила Аристовы, Александр и Елена Кретовы. К тому же были заявлены два новых требования, не связанных с первоначальными: изъять в пользу Российской Федерации принадлежащие ООО «ГК «Ариант» 100% долей в ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО Агрофирма «Южная», ООО «ЦПИ — Ариант» и принадлежащие АО «Компания Эталон» 100% долей ООО «Катав-Ивановский литейный завод». Основанием для этого были указаны обстоятельства незаконного перечисления ферросплавными заводами денежных средств из прибыли в уставные капиталы этих компаний.

Как отмечают представители «Арианта», суд ранее посчитал, что доли в сельскохозяйственных предприятиях были приобретены на средства от дивидендов ЧЭМК («Кузнецких ферросплавов», Серовского завода), на самом деле полагавшихся государству. Однако «Ариант» утверждает, что его активы строились и развивались не за счет полученных дивидендов, а за счет личного имущества физических лиц — ответчиков и других участников, банковских кредитов, прибыли и т.д. Кроме того, материалы дела, как считают в «Арианте», подтверждают, что Аристовы, Кретовы и сам «Ариант» после 2020 года не имели отношения к деятельности ферросплавных заводов.

Суд апелляционной инстанции ссылался на то, что такое изменение иска возможно в соответствии с постановлением пленума Верховного суда (от 23 декабря 2021 № 46). Но представители ГК «Ариант» в жалобе указывают, что исходя из смысла и содержания этого постановления следует, что дополнительные требования могут быть приняты только по основаниям и обстоятельствам иска, заявленного ранее. В частности, в деле должны участвовать одни и те же лица, но это требование было нарушено, когда к нему привлекли пять новых фигурантов. Получение и прощение займа Антиповым не были связаны с заявленными требованиями к ГК «Ариант», утверждают они. Эти поступившие позже требования должны были быть выделены в отдельное дело и направлены на новое рассмотрение в суд первой инстанции, указано в кассационной жалобе.

Были нарушены сроки исковой давности

При рассмотрении иска Генпрокуратуры были нарушены сроки исковой давности, настаивают в кассационной жалобе представители ГК «Ариант». Рассматривавшие иск надзорного ведомства суды решили, что исковая давность к этому делу не применима. Однако представители группы с этим не согласны. Они ссылаются на сформулированные Конституционным судом позиции в постановлении об определении исковой давности для коррупционных преступлений и рассмотренное КС так называемое дело сочинских садоводов (постановления № 49-П от 31 октября 2024 года, № 3-П от 28 января 2025-го).

Требования Генпрокуратуры были заявлены за период с 2015 по 2024 год. На требования о взыскании неосновательного обогащения распространяется общий трехлетний срок исковой давности; при этом срок исковой давности не может превышать десяти лет со дня нарушения права, но суды первой, апелляционной и кассационной инстанций проигнорировали данное требование и сложившуюся судебную практику, указано в кассационной жалобе.

Поскольку иск был подан в интересах Российской Федерации, то есть в интересах публично-правового образования, в этом случае срок давности должен исчисляться со дня, когда публично-правовое образование узнало или должно было узнать о нарушении его прав, в частности о передаче имущества другому лицу, а не когда об этом узнала Генеральная прокуратура. К тому же, указывают представители «Арианта», ничто не мешало Генпрокуратуре провести надзорные мероприятия в течение 30 лет ранее.

Доводы судов по настоящему спору о невозможности применения сроков исковой давности противоречат практике Верховного суда и других судов, считают в ГК «Ариант». Например, Верховный суд 25 июня прошлого года по делу об изъятии акций уральского завода электрических соединений «Исеть» указал, что «никто не может быть поставлен под угрозу возможного обременения на неопределенный или слишком длительный срок», а «нормы об исковой давности распространяются на всех участников гражданских правоотношений, включая Российскую Федерацию».

Противоречит это и выводу суда, рассматривавшего иск Генпрокуратуры об изъятии акций Ивановского завода тяжелого станкостроения: Второй арбитражный апелляционный суд отказал в требовании. А также позиции Одинцовского городского суда Московской области, который отказал Генпрокуратуре в изъятии участков бывшего санатория «Барвиха», напомнили представители «Арианта» в своей жалобе.

Ответчики были добросовестными приобретателями

В кассационной жалобе оспорен вывод судов, что ответчики скрывали факт владения заводами и получения дивидендов. Это, указано в тексте жалобы, противоречит материалам дела и установленным обстоятельствам.

Так, Генпрокуратура представила множество документов (платежные поручения о выплате дивидендов, материальной помощи, выписки из ЕГРЮЛ, документы о согласовании сделок с антимонопольной службой и т.д., и т.п.), из которых следует, что о приватизации и всех последующих действиях собственников спорных ферросплавных заводов и получении дивидендов бывшими участниками акционерных обществ знали десятки государственных органов, представляющих Российскую Федерации.

В конце февраля 2024 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и передал в собственность государства заводы ЧЭМК. В начале апреля суд принял аналогичное решение в отношении активов ГК «Ариант» (в том числе крупнейшего производителя вина в России «Кубань-Вино»). Также в доход государства взыскали «неосновательное обогащение в размере 105 млрд руб.», которое, по мнению прокуратуры, получили в 2015–2023 годах экс-бенефициары ЧЭМК, а также Серовского завода ферросплавов и АО «Кузнецкие ферросплавы» в виде дивидендов от этих предприятий.

По данным «Арианта», Аристовы и Кретовы в 2015–2023 годах получили только 7,7 млрд руб. и никаких других перечислений им, в том числе от ЧЭМК и ферросплавных заводов, не делалось. Поэтому солидарное взыскание неосновательного обогащения в сумме 105 млрд руб. с Аристовых, Кретовых и «Арианта» несоразмерно полученным каждым из ответчиков суммам, пишет «Ариант» в жалобе. В материалах дела также нет доказательств, что Российская Федерация получила бы или могла бы получить в качестве дохода 105 млрд руб., если бы заводы не были приватизированы в 1990-х, отмечается в жалобе.

Генпрокуратура основывала свое требование о передаче активов ЧЭМК в госсобственность тем, что их приватизация в 1990-х была проведена незаконно. Надзорное ведомство утверждало, что, согласно правилам приватизации на 1992 год, решение об акционировании и передаче заводов в частную собственность относилось к полномочиям правительства России, а кабинет министров такого решения не принимал, приватизация была утверждена местными властями.

Судами трех инстанций было установлено, что в период с 1993 по 1999 год Свердловский областной комитет по управлению госимуществом и Фонд имущества Свердловской области приняли решения об отчуждении из государственной собственности 100% акций АООТ «Серовский завод ферросплавов». Такое же решение принял в период с 1993 по 1995 год Фонд имущества Челябинской области в отношении 100% акций АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», а также Южно-Кузбасский филиал комитета по управлению госимуществом Кемеровский области в отношении 100% акций АООТ «Кузнецкие ферросплавы». Таким образом, инициатива приватизации исходила от региональных властей, а не от ответчиков, а выводы судов, что это ответчики организовали приватизацию, ошибочны, указано в жалобе. Ответчики покупали акции, руководствуясь реестрами, которые вели государственные органы, а доказательств, что они на момент приобретения акций заводов знали, что те не относятся к федеральной собственности, не имеется в материалах дела, обращают внимание представители ГК «Ариант» в жалобе.

В апреле прошлого года ГК «Ариант» уже направляла жалобу в Верховный суд — на нарушения при рассмотрении арбитражем Челябинской области, в которой частично использовала тезисы, представленные в кассационной жалобе на решения трех судов.