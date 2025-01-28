КС обязал компенсировать потери садоводов в Сочи после изъятия земель

КС постановил пересмотреть дела сочинских садоводов, у которых изъяли участки на территории нацпарка, они могут рассчитывать на компенсацию. Суд при этом отметил отсутствие «практического и экономического смысла» владения землями

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Конституционный суд заявил о необходимости компенсировать потери сочинским садоводам по делу о массовом изъятии участков, находящихся на территории Сочинского национального парка.

В постановлении КС говорится, что добросовестным землевладельцам следует предоставить земельный участок аналогичной площади, «имеющий вид разрешенного использования, предполагающий удовлетворение личных нужд», а при объективном отсутствии такой возможности — «иным образом компенсировать прекращение прав гражданина» на участок, а также стоимость созданных там объектов.

Сочинский нацпарк был создан в 1982 году. В 1990-х люди получили участки из земель парка в частную собственность. В 2021 году природоохранная прокуратура посчитала незаконной передачу земель особой охраняемой природной территории (ООПТ) и лесного фонда в частные владения граждан, указав, что участки частично образованы в границах земель, находящихся в федеральной собственности. Надзорное ведомство отсудило земли в пользу государства.

Собственники обратились в КС, попросив проверить нормы Гражданского кодекса и закона о госрегистрации недвижимости. Как уточнили в суде, инстанция приняла жалобы 14 заявителей, при этом у 13 человек участки в Сочинском национальном парке, а у одного — в лесном фонде. Оспариваемые нормы признаны не противоречащими Конституции, но судебные решения в отношении заявителей должны быть пересмотрены.

В своем постановлении КС указал, что в делах заявителей и аналогичных делах должны действовать сроки исковой давности. Если срок по конкретному участку прошел, «суду даже не нужно будет устанавливать, добросовестно или не добросовестно он приобретался, владелец земель в ООПТ будет иметь право на аналогичный участок или на компенсацию», отметил руководитель секретариата суда Евгений Тарибо.

В то же время в суде отметили, что право собственности на земельный участок в границах ООПТ федерального значения настолько ограничено, «что нахождение участка в частной собственности теряет всякий практический и экономический смысл».