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Политика ,  
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SZ узнала о планах властей Германии признать АдГ экстремистской партией

SZ: контрразведка Германии может классифицировать АдГ как экстремистскую партию
Классификация «безопасная экстремистская инициатива» не предполагает запрета деятельности партии, однако даст спецслужбам право усилить наблюдении за ее членами. По данным SZ, АдГ может получить соответствующий статус после марта
Фото: Christian Charisius / DPA / ТАСС
Фото: Christian Charisius / DPA / ТАСС

Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ (BfV, контрразведка) планирует присвоить правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) классификацию «безопасная экстремистская инициатива», пишет Süddeutsche Zeitung (SZ) со ссылкой на служебную переписку работников ведомства.

SZ напоминает, что в 2019 году деятельность АдГ была классифицирована как «заслуживающая проверки», в 2021 году оценка была пересмотрена до «вызывает подозрения». В настоящее время, по данным газеты, ведется работа над новой экспертизой, и предыдущая оценка может быть пересмотрена из-за «радикализации партии». Свое заключение контрразведка может представить «после марта».

Сейчас правоэкстремистскими признаны три региональных отделения АдГ — в Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии, но не вся партия. Такая классификация означает, что спецслужбы имеют право расширить инструментарий и интенсивность слежки за представителями партии. Разведка также должна более тщательно и более регулярно составлять доклады по деятельности организаций или персон, подпадающих под такую категорию. Каких-либо фактических ограничений деятельности партии это не подразумевает.

Как уточняет SZ, до апреля 2023 года немецкая контрразведка проверяла АдГ на соответствие конституции из-за проявлений «расизма и авторитаризма». Однако после апреля в отчетах контрразведки появился пункт «отношения с Россией». Вместе с этим, не все члены партии рассматриваются как сторонники экстремизма, говорится во внутренней переписке BfV. «Тем не менее, так называемое солидарно-патриотическое движение «Флюгель» набирает силу в партии. Течение вокруг Бьёрна Хёке становится все более влиятельным», — говорится в переписке.

«Флюгель» («Der Flügel») — крыло тюрингского отделения АдГ, отличающееся наиболее правыми взглядами. Немецкая контразведка объявила его провоэкстремистским еще в 2020 году. Лидера «Флюгеля» Бьёрна Хёке неоднократно проверяли из-за его расистских и ксенофобских заявлений, а в 2020 году даже лишили депутатской неприкосновенности за лозунг, который использовало одно из подразделений нацисткой Германии.

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«Альтернатива для Германии» была основана в 2013 году в знак протеста против выделения ЕС миллиардной помощи на поддержку греческой экономики. Наибольшую популярность партия получила в период миграционного кризиса в стране в 2015 году. В 2017-м АдГ впервые прошла в бундестаг. Сегодня партия представлена во всех ландтагах 16 федеральных земель и имеет 78 мест в федеральном парламенте, это вторая оппозиционная сила после ХДС/ХСС.

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Согласно последним опросам, более 22% немцев поддержали бы АдГ на следующих выборах — сейчас ультраправые опережают все три партии в коалиции действующего канцлера Олафа Шольца, писала FInancial Times. Также среди избирателей АдГ самый высокий среди приверженцев немецких партий уровень евроскептицизма: 45% высказались за выход Германии из ЕС, а у других этот показатель не превышает 10%. Победу АдГ на сентябрьских выборах, по данным газеты, ожидают в восточных землях — Саксонии, Бранденбурге и Тюрингии. 

18 января в бундестаге по запросу партий правящей коалиции прошли дебаты, посвященные возможному запрету «Альтернативы для Германии». Поводом для обсуждения на федеральном уровне стал скандал, связанный с участием представителей АдГ в неформальной встрече радикальных националистов, которая прошла в прошлом ноябре под Потсдамом, где обсуждался план массового выдворения мигрантов из ФРГ.

Как выяснило издание Correctiv, на встрече присутствовали два высокопоставленных члена АдГ. Партия и без того известна своей жесткой линией в области миграционной политики, но ее участие в дискуссии о «депортации неассимилированных граждан в Северную Африку» возмутило многих. В нескольких городах прошли акции протеста против правого экстремизма с призывами запретить АдГ. В демонстрации в Потсдаме приняли участие около 10 тыс. человек. К ним присоединились канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Лидер «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель., комментируя статью Correctiv, назвала ее «попыткой криминализировать саму идею законной репатриации людей», отметив, что АдГ выступает за соблюдение законов Германии. 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Альтернатива для Германии контразведка экстремистская организация партия Германия
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