Помощник депутата от АдГ уволился на фоне обвинений в работе на Россию

Der Spiegel ранее сообщил, что уроженец Украины Владимир Сергиенко, также являющийся гражданином Германии и помощником депутата от АдГ, был в контакте с ФСБ России. Сам Сергиенко называл эту информацию беспочвенной

Помощник депутата немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Владимир Сергиенко покинул свою должность в связи с обвинениями СМИ в шпионаже на Россию, сообщил парламентарий Евгений Шмидт в своем Facebook (владелец соцсети — компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«Владимир вчера сообщил мне, что прекратит свою деятельность в моих интересах. Против него развернулась кампания в СМИ, которая делает невозможным продолжение его работы. Господин Сергиенко работал на меня, помогая дискриминированным русскоязычным гражданам, людям, которые с начала войны в Украине столкнулись с массовой враждебностью по вине СМИ. Я уважаю его решение», — написал Шмидт.

1 февраля Der Spiegel сообщил, что 52-летний Сергиенко находился в «тесном контакте» с неким полковником ФСБ, а также, по согласованию с Москвой, участвовал в подготовке иска от АдГ против поставок немецкого оружия на Украину. Сам Сергиенко в комментарии для газеты эти данные опроверг. «Обвинения в том, что я являюсь агентом влияния Москвы, беспочвенны и никоим образом не соответствуют действительности. Упомянутые связи с Россией являются фиктивными, и предполагаемое контактное лицо для меня не существует», — заявил он.

Сергиенко родился в 1971 году во Львове. Окончив местный Политехнический институт уехал в Европу и в итоге осел в Германии, где поначалу работал в юридическом агентстве, преимущественно, в архиве. В том периоде им была написана первая книга «Блатная сказка № 2», которая принесла автору известность у русскоязычных авторов и читателей. Сейчас Сергиенко больше знают, как политолога, который часто появляется на российских федеральных каналах. Также он является автором программы «Еврозона» на «Вести ФМ».

Как отмечает Der Spiegel, в настоящее время сенат Берлина пытается лишить Сергиенко немецкого гражданства, которое было ему предоставлено в ноябре 2022 года. По данным газеты, это связано с тем, что он предъявил украинский паспорт только во время процесса натурализации и скрыл свое российское гражданство. Сам политолог подтвердил газете, что в настоящее время в суде ведется разбирательство по вопросу его натурализации.

В ноябре Бундестаг заблокировал удостоверение личности экс-помощника депутата, которое можно использовать для свободного передвижения в зданиях парламента. Как писал Der Spiegel, уже тогда администрация Бундестага опасалась, что Сергиенко может представлять угрозу национальной безопасности. До этого газета сообщала о подозрениях к нему со стороны западных спецслужб из-за влияния на АдГ, которое он якобы мог оказывать от имени Москвы.

В российском посольстве в Германии еще летом отмечали, что по стране «бродит вирус шпиономании». «Вирус бродит по Германии, вирус шпиономании. Им заражены широкие слои германского политического истеблишмента и представителей СМИ. Одним из его побочных явлений является нагнетание антироссийских настроений. Пресловутая «рука Кремля» мерещится на каждом шагу. С ее деструктивным воздействием связывают проблемы в сфере экономики, финансов, социальной жизни, внутренней и внутренней и внешней политики ФРГ», — говорилось в заявлении.