 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Помощник депутата от АдГ уволился на фоне обвинений в работе на Россию

Обвиненный в шпионаже на Россию помощник депутата от АдГ покинул пост
Der Spiegel ранее сообщил, что уроженец Украины Владимир Сергиенко, также являющийся гражданином Германии и помощником депутата от АдГ, был в контакте с ФСБ России. Сам Сергиенко называл эту информацию беспочвенной

Помощник депутата немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Владимир Сергиенко покинул свою должность в связи с обвинениями СМИ в шпионаже на Россию, сообщил парламентарий Евгений Шмидт в своем Facebook (владелец соцсети — компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«Владимир вчера сообщил мне, что прекратит свою деятельность в моих интересах. Против него развернулась кампания в СМИ, которая делает невозможным продолжение его работы. Господин Сергиенко работал на меня, помогая дискриминированным русскоязычным гражданам, людям, которые с начала войны в Украине столкнулись с массовой враждебностью по вине СМИ. Я уважаю его решение», — написал Шмидт.

1 февраля Der Spiegel сообщил, что 52-летний Сергиенко находился в «тесном контакте» с неким полковником ФСБ, а также, по согласованию с Москвой, участвовал в подготовке иска от АдГ против поставок немецкого оружия на Украину. Сам Сергиенко в комментарии для газеты эти данные опроверг. «Обвинения в том, что я являюсь агентом влияния Москвы, беспочвенны и никоим образом не соответствуют действительности. Упомянутые связи с Россией являются фиктивными, и предполагаемое контактное лицо для меня не существует», — заявил он.

Сергиенко родился в 1971 году во Львове. Окончив местный Политехнический институт уехал в Европу и в итоге осел в Германии, где поначалу работал в юридическом агентстве, преимущественно, в архиве. В том периоде им была написана первая книга «Блатная сказка № 2», которая принесла автору известность у русскоязычных авторов и читателей.

Сейчас Сергиенко больше знают, как политолога, который часто появляется на российских федеральных каналах. Также он является автором программы «Еврозона» на «Вести ФМ».

Как отмечает Der Spiegel, в настоящее время сенат Берлина пытается лишить Сергиенко немецкого гражданства, которое было ему предоставлено в ноябре 2022 года. По данным газеты, это связано с тем, что он предъявил украинский паспорт только во время процесса натурализации и скрыл свое российское гражданство. Сам политолог подтвердил газете, что в настоящее время в суде ведется разбирательство по вопросу его натурализации.

В ноябре Бундестаг заблокировал удостоверение личности экс-помощника депутата, которое можно использовать для свободного передвижения в зданиях парламента. Как писал Der Spiegel, уже тогда администрация Бундестага опасалась, что Сергиенко может представлять угрозу национальной безопасности. До этого газета сообщала о подозрениях к нему со стороны западных спецслужб из-за влияния на АдГ, которое он якобы мог оказывать от имени Москвы.

В российском посольстве в Германии еще летом отмечали, что по стране «бродит вирус шпиономании». «Вирус бродит по Германии, вирус шпиономании. Им заражены широкие слои германского политического истеблишмента и представителей СМИ. Одним из его побочных явлений является нагнетание антироссийских настроений. Пресловутая «рука Кремля» мерещится на каждом шагу. С ее деструктивным воздействием связывают проблемы в сфере экономики, финансов, социальной жизни, внутренней и внутренней и внешней политики ФРГ», — говорилось в заявлении.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина

Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»

СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке

Друг семьи Николая Дроздова рассказал о его состоянии

Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер

7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики

В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций

Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше

Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года

Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности

Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
шпионаж Россия Альтернатива для Германии Германия
Материалы по теме
Суд в Риме приговорил офицера ВМС к 20 годам за шпионаж в пользу России
Политика
В Эстонии профессора политологии заподозрили в шпионаже в пользу России
Политика
Байден встретился с сестрой осужденного в России за шпионаж Уилана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 98,64 (+1,24) Инвестиции, 02 фев, 16:55 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 90,66 (+0,43) Инвестиции, 02 фев, 16:55
Ирак отказался стать территорией для «сведения счетов» между странами Политика, 20:39
Помощник депутата от АдГ уволился на фоне обвинений в работе на Россию Политика, 20:29
Ирландские националисты впервые в истории возглавили Северную Ирландию Политика, 20:19
В Венгрии согласились оплатить поставки военного снаряжения на Украину Политика, 20:17
Le Parisien узнала о принятом Мбаппе решении летом перейти в «Реал» Спорт, 20:12
Подозреваемого в убийстве бойца MMA Мутаева задержали в Дагестане Спорт, 19:55
МЧС сообщило о применении спецтехники для разбора завалов в Лисичанске Общество, 19:47
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
МЧС сообщило о пяти погибших при обстреле пекарни в Лисичанске Политика, 19:44
В Чили начались масштабные лесные пожары. Видео Общество, 19:41
Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске. Видео Общество, 19:26
В США в гараже нашли ядерную ракету времен холодной войны Общество, 19:24
Квартиры с отделкой, которые сдадут уже в этом году РБК и ПИК, 19:19
Четвертая ракетка России вышла в финал турнира WTA в Австрии Спорт, 19:18
Россия сообщила МАГАТЭ о минах в районе Запорожской АЭС Политика, 19:17