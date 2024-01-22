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Политика ,  
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Лидер немецких ультраправых назвала Brexit «моделью для Германии»

Лидер «Альтернативы для Германии» Вайдель: Brexit — модель для нашей страны
Партия «Альтернатива для Германии», которая по результатам опросов уже обошла коалицию Шольца, в случае победы на выборах потребует провести «Декзит» — референдум о выходе страны из ЕС по аналогии с британским Brexit
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Ультраправая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) будет настаивать на проведении референдума о членстве страны в ЕС по аналогии с Brexit, если она придет к власти., заявила в интервью Financial Times (FT) лидер партии Алиса Вайдель.

Вайдель ообещала, что АдГ будет стремиться реформировать ЕС и устранить в союзе «дефицит демократии», в том числе ограничив полномочия Еврокомиссии, которую она назвала «неизбираемым исполнительным органом».

«Но если реформа (ЕК) будет невозможна, если нам не удастся восстановить суверенитет стран-членов ЕС, то мы должны позволить людям решать, как это сделала Великобритания — мы могли бы провести референдум по «Декзиту» (Dexit)», — подчеркнула лидер АдГ.

«Это [Brexit] модель для Германии, и это будет суверенным решением», — пояснила она.

FT отмечает, что среди избирателей АдГ самый высокий среди приверженцев немецких партий уровень евроскептицизма: 45% высказались за выход Германии из ЕС, а у других этот показатель не превышает 10%.

Согласно последним опросам, более 22% немцев поддержали бы АдГ на следующих выборах — сейчас ультраправые опережают все три партии в коалиции действующего канцлера Олафа Шольца. FT отмечает, что победу АдГ на сентябрьских выборах ожидают в восточных землях — Саксонии, Бранденбурге и Тюрингии.

В бундестаге обсудили меры по запрету «Альтернативы для Германии»
Политика
Обстановка на пленарном&nbsp;заседании Палаты представителей Берлина во&nbsp;время выступления депутата от партии &laquo;Альтернатива для Германии&raquo; Кристин Бринкер

«Альтернатива для Германии» основана в 2013 году в знак протеста против выделения ЕС миллиардной помощи на поддержку греческой экономики. Наибольшую популярность партия получила в период миграционного кризиса в стране в 2015 году. В 2017-м АдГ впервые прошла в бундестаг. Сегодня партия представлена во всех ландтагах 16 федеральных земель и имеет 78 мест в федеральном парламенте, это вторая оппозиционная сила после ХДС/ХСС.

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18 января в бундестаге по запросу партий правящей коалиции, в которую входят социал-демократы, «Союз 90/Зеленые» и свободные демократы, прошли дебаты, посвященные возможному запрету «Альтернативы для Германии». Поводом для обсуждения на федеральном уровне стал скандал, связанный с участием представителей АдГ в неформальной встрече радикальных националистов, которая прошла в прошлом ноябре под Потсдамом, где обсуждался план массового выдворения мигрантов из ФРГ.

Как выяснило издание Correctiv, на встрече присутствовали два высокопоставленных члена АдГ. Партия и без того известна своей жесткой линией в области миграционной политики, но ее участие в дискуссии о «депортации неассимилированных граждан в Северную Африку» возмутило многих. В нескольких городах прошли акции протеста против правого экстремизма с призывами запретить АдГ. В демонстрации в Потсдаме приняли участие около 10 тыс. человек. К ним присоединились канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Вайдель, комментируя статью Correctiv, назвала ее «попыткой криминализировать саму идею законной репатриации людей», отметив, что АдГ выступает за соблюдение законов Германии. По ее словам, само понятие «ремиграция» для нее означает выдворение лиц, которые «незаконно получили гражданство под надуманным предлогом». Она также исключила возможность массовой высылки из Германии, но выступила против продолжения социальных выплат многочисленным украинским беженцам. «Очевидно, что когда война закончится, всем украинцам придется вернуться домой. Они в любом случае понадобятся, чтобы помочь восстановить свою страну», — пояснила политик.

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