Сербия направила протест Хорватии из-за слов о Вучиче и двух стульях

Белград направил ноту протеста в посольство Хорватии из-за слов главы МИДа. Ранее Грлич-Радман назвал сербского лидера «сателлитом России» и обвинил в попытке «усидеть на двух стульях»

Александр Вучич (Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Министерство иностранных дел (МИД) Сербии направило ноту протеста в посольство Хорватии в Белграде из-за заявления главы хорватского МИДа Гордана Грлич-Радмана о попытках президента Александра Вучича «усидеть на двух стульях». Об этом говорится на сайте ведомства.

Накануне Грлич Радман заявил, что Сербия ведет двойную политику, одновременно пытаясь стать ближе и к ЕС, и к России, но в конце концов ей придется выбрать сторону. «Он [Вучич], возможно, трабант (в Священной римской империи так называли обслуживающий военный персонал. — РБК) или сателлит России, но мы не позволим как союзники и партнеры США русским оказывать какое-либо влияние, в том числе на стабильность Западных Балкан», — приводит его слова издание Index.

МИД Сербии назвал неприемлемым это заявление. В ведомстве отметили, что оно «продолжает создание атмосферы ненависти к республике и сербскому народу, нарушает принципы общей политики содействия миру и стабильности в регионе» и является вмешательством во внутренние дела страны. Там также выразили надежду на то, что Хорватия воздержится от подобных комментариев для сохранения добрососедских отношений в будущем.

Вучич в ответ на слова главы МИД Хорватии заявил, что он «лжет, оскорбляет сербский народ и угрожает». «Я никогда не был ничьим мальчиком на побегушках и слугой, чего нельзя сказать о Грлич-Радмане. Если зайти слишком далеко в прошлое, это было бы слишком болезненно», — сказал президент Сербии.

Это стало второй нотой протеста МИД Сербии, направленной Хорватии в феврале. 14 февраля ведомство осудило инцидент, произошедший в деревне Каштель Стари во время празднования масленицы. Участники шествия сожгли куклу, изображающую Вучича.

В декабре 2023 года президент Сербии заявлял о намерении выстраивать самостоятельную политику — продолжать путь в Евросоюз и сохранять хорошие отношения с Китаем и Россией. Ранее Вучич называл отказ Белграда от введения санкций против Москвы моральной позицией. В Кремле при этом выражали надежду на дальнейшее укрепление дружбы с Сербией.