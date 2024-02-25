Сербия направила протест Хорватии из-за слов о Вучиче и двух стульях
Министерство иностранных дел (МИД) Сербии направило ноту протеста в посольство Хорватии в Белграде из-за заявления главы хорватского МИДа Гордана Грлич-Радмана о попытках президента Александра Вучича «усидеть на двух стульях». Об этом говорится на сайте ведомства.
Накануне Грлич Радман заявил, что Сербия ведет двойную политику, одновременно пытаясь стать ближе и к ЕС, и к России, но в конце концов ей придется выбрать сторону. «Он [Вучич], возможно, трабант (в Священной римской империи так называли обслуживающий военный персонал. — РБК) или сателлит России, но мы не позволим как союзники и партнеры США русским оказывать какое-либо влияние, в том числе на стабильность Западных Балкан», — приводит его слова издание Index.
МИД Сербии назвал неприемлемым это заявление. В ведомстве отметили, что оно «продолжает создание атмосферы ненависти к республике и сербскому народу, нарушает принципы общей политики содействия миру и стабильности в регионе» и является вмешательством во внутренние дела страны. Там также выразили надежду на то, что Хорватия воздержится от подобных комментариев для сохранения добрососедских отношений в будущем.
Вучич в ответ на слова главы МИД Хорватии заявил, что он «лжет, оскорбляет сербский народ и угрожает». «Я никогда не был ничьим мальчиком на побегушках и слугой, чего нельзя сказать о Грлич-Радмане. Если зайти слишком далеко в прошлое, это было бы слишком болезненно», — сказал президент Сербии.
Это стало второй нотой протеста МИД Сербии, направленной Хорватии в феврале. 14 февраля ведомство осудило инцидент, произошедший в деревне Каштель Стари во время празднования масленицы. Участники шествия сожгли куклу, изображающую Вучича.
В декабре 2023 года президент Сербии заявлял о намерении выстраивать самостоятельную политику — продолжать путь в Евросоюз и сохранять хорошие отношения с Китаем и Россией. Ранее Вучич называл отказ Белграда от введения санкций против Москвы моральной позицией. В Кремле при этом выражали надежду на дальнейшее укрепление дружбы с Сербией.
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