 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Сербия направила протест Хорватии из-за слов о Вучиче и двух стульях

МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии из-за слов о Вучиче и России
Белград направил ноту протеста в посольство Хорватии из-за слов главы МИДа. Ранее Грлич-Радман назвал сербского лидера «сателлитом России» и обвинил в попытке «усидеть на двух стульях»
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Министерство иностранных дел (МИД) Сербии направило ноту протеста в посольство Хорватии в Белграде из-за заявления главы хорватского МИДа Гордана Грлич-Радмана о попытках президента Александра Вучича «усидеть на двух стульях». Об этом говорится на сайте ведомства.

Накануне Грлич Радман заявил, что Сербия ведет двойную политику, одновременно пытаясь стать ближе и к ЕС, и к России, но в конце концов ей придется выбрать сторону. «Он [Вучич], возможно, трабант (в Священной римской империи так называли обслуживающий военный персонал. — РБК) или сателлит России, но мы не позволим как союзники и партнеры США русским оказывать какое-либо влияние, в том числе на стабильность Западных Балкан», — приводит его слова издание Index.

МИД Сербии назвал неприемлемым это заявление. В ведомстве отметили, что оно «продолжает создание атмосферы ненависти к республике и сербскому народу, нарушает принципы общей политики содействия миру и стабильности в регионе» и является вмешательством во внутренние дела страны. Там также выразили надежду на то, что Хорватия воздержится от подобных комментариев для сохранения добрососедских отношений в будущем.

Вучич в ответ на слова главы МИД Хорватии заявил, что он «лжет, оскорбляет сербский народ и угрожает». «Я никогда не был ничьим мальчиком на побегушках и слугой, чего нельзя сказать о Грлич-Радмане. Если зайти слишком далеко в прошлое, это было бы слишком болезненно», — сказал президент Сербии.

Вучич заявил, что украинцы в Сербии поддерживают Путина
Политика
Александр Вучич

Это стало второй нотой протеста МИД Сербии, направленной Хорватии в феврале. 14 февраля ведомство осудило инцидент, произошедший в деревне Каштель Стари во время празднования масленицы. Участники шествия сожгли куклу, изображающую Вучича.

В декабре 2023 года президент Сербии заявлял о намерении выстраивать самостоятельную политику — продолжать путь в Евросоюз и сохранять хорошие отношения с Китаем и Россией. Ранее Вучич называл отказ Белграда от введения санкций против Москвы моральной позицией. В Кремле при этом выражали надежду на дальнейшее укрепление дружбы с Сербией.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»

Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео

Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности

Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?

Баффет написал ежегодное письмо инвесторам. Главные тезисы
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Сербия Хорватия Александр Вучич Россия
Материалы по теме
Вучич заявил, что Сербия с гордостью сохранит дружбу с Россией и Китаем
Политика
Вучич допустил усиление давления на Сербию из-за смерти Навального
Политика
Вучич заявил, что украинцы в Сербии поддерживают Путина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
Явка на парламентские выборы в Белоруссии превысила 65% Политика, 18:12
Сербия направила протест Хорватии из-за слов о Вучиче и двух стульях Политика, 18:00
Матыцин заявил, что с Fan ID обратной дороги не будет Спорт, 17:47
В ВСУ сообщили об отходе на западную окраину пригорода Авдеевки Политика, 17:42
Польский генерал заявил об утрате «понимания России» с распадом СССР Политика, 17:25
Цена ниже, транспортная доступность выше: где выгодно купить квартиру РБК и ПИК, 17:22
В Запорожье прозвучал взрыв Политика, 17:22
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Путин назвал Крым и Севастополь неотъемлемой частью России Политика, 17:03
«Реал Сосьедад» назвал сроки возвращения Захаряна на поле после травмы Спорт, 16:57
Бари Алибасов попал в больницу Общество, 16:57
Папа римский призвал искать способы окончания конфликта на Украине Политика, 16:48
Мэр Лондона призвал конфисковать дома «российских олигархов» на $1,3 млрд Политика, 16:27
Ласицкене уступила 21-летней Спиридоновой на зимнем чемпионате России Спорт, 16:18
Ущерб от энергоблокады Крыма оценили в 5 трлн руб. Политика, 16:13