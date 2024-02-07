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Военная операция на Украине ,  
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Вучич заявил, что украинцы в Сербии поддерживают Путина

Вучич: украинцы в Сербии поддерживают Владимира Путина, а русские — нет
Сюжет
Военная операция на Украине
По словам Вучича, живущие в стране россияне, наоборот, в основном не поддерживают российского президента
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Проживающие в Сербии украинцы, в основном выходцы из русскоязычных регионов, часто положительно относятся к российскому президенту Владимиру Путину, тогда как живущие в стране россияне в целом не поддерживают его. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции с главой Минобороны Германии Борисом Писториусом в Белграде, передает Kurir.

Президент уточнил, что в Сербии проживают порядка 45–50 тыс. русскоговорящих украинцев.

Первая волна эмиграции россиян пришлась на первый квартал 2022 года, когда началась военная операция. По оценке Федеральной службы безопасности (ФСБ), в январе—марте 2022 года за границу выехали 3,88 млн граждан России — на 46% больше, чем в январе—марте 2021-го. 28% выездов (1,09 млн) пришлось на государства, признанные российскими властями недружественными: больше всего — на Украину (328 тыс.), Финляндию (157 тыс.), Эстонию (125 тыс.) и Германию (61 тыс.), подсчитал РБК.

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Александр Вучич

Вторая волна началась осенью того же года в период проведения частичной мобилизации. В третьем квартале 2022-го за рубеж выехали более 9,7 млн россиян, следовало из статистики ФСБ.

По данным газеты Blic, к августу 2023-го с февраля 2022 года в Сербию иммигрировали 150 тыс. граждан России. К маю 2023-го вид на жительство в Сербии имели 30 тыс. россиян, писало издание со ссылкой на данные сербского МВД.

По данным Сербского комиссариата по делам беженцев, с 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2023 года в Сербию въехали около 148 тыс. граждан Украины, из них около 26 тыс. получили разрешение на проживание.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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