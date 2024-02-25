Польский генерал заявил об утрате «понимания России» с распадом СССР
Западные страны утратили понимание намерений России после распада СССР и войны в Персидском заливе, поскольку американская армия показала свою мощь и мир поверил в этот образ, заявил бывший начальник Генштаба Войска Польского генерал Раймунд Анджейчак в интервью Wirtualna Polska.
«Состояние игры в 1991 году было таким: Советского Союза на карте уже нет, а сильных китайцев еще нет. Есть глобализация, которая работает на США, есть Запад, и никто не важен, никто не угрожает. Мы достигли мира, разрешили конфликты. И именно поэтому Россия выпала из поля зрения. Даже, наверное, на мгновение нам показалось, что русские в одном клубе [с нами]», — сказал Анджейчак.
Генерал призвал оценивать конфликт между Россией и Украиной с перспективы не последних двух лет, а «с точки зрения как минимум десяти лет». По его мнению, Москва не встретила должной ответной реакции после вмешательства в войну Грузии, Южной Осетии и Абхазии в 2008 году, а также присоединения Крыма.
По мнению Анджейчака, важную роль сыграла программа Евросоюза Fit for 55, предусматривающая сокращение выбросов парниковых газов в европейских странах на 55% к 2030 году и увеличение использования возобновляемых источников энергии, а также переход на электромобили. Как выразился генерал, для России это стало подобно «тряпкой для быка» из-за угрозы потерять энергетический рынок.
Теперь же есть разница между США и странами Восточной Европы в понимании конфликта, продолжил он. Варшава опасается ситуации, в которой Россия получит передышку в конфликте, поскольку считает, что это повысит риски прямого столкновения с Москвой, однако для Вашингтона ситуация выглядит иначе и заморозка боев не считается проблемой, указал генерал.
Москва исключает намерение воевать со странами НАТО. По словам президента Владимира Путина, у России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО. «С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами», — считает он.
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