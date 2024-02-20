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Фуры с военной техникой для ВСУ застряли на границе Украины с Польшей

«Страна»: фуры с военной техникой заблокировали на границе Украины с Польшей

Фуры с военной техникой для Украины встали на границе с Польшей из-за блокады пунктов пропуска местными фермерами. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на волонтера Назара Смыка.

По его словам, грузовики стоят на границе уже три дня. Грузовики должны были доехать до украинских артиллеристов для быстрой разгрузки боеприпасов на позиции, отметил Смык.

В 2022 году Евросоюз отменил пошлины и квоты на украинский экспорт для поддержки сельхозпроизводителей. Также между ЕС и Украиной действует соглашение, упрощающее грузовые перевозки. На фоне этих мер в ряде европейских стран начали происходить протесты фермеров и водителей, недовольных конкуренцией с украинскими перевозчиками и производителями.

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Фото:Omar Marques / Getty Images

В начале февраля 2024 года в Польше начался общенациональный протест. Профсоюз фермеров пообещал заблокировать все погранпереходы между Украиной и Польшей, в некоторых регионах начали перекрывать дороги. Начало протеста связано с предложением ЕК продлить приостановку пошлин и квот на ввоз товаров с Украины на год.

Украинские перевозчики устроили зеркальную блокаду. Они заявили, что не будут полностью блокировать границу, но хотят, чтобы польские коллеги при возвращении в страну тоже стояли в очереди.

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Польша военная техника Украина граница грузовики
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