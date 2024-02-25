Мэр Лондона призвал конфисковать дома «российских олигархов» на $1,3 млрд
Правительство Великобритании должно конфисковать лондонскую недвижимость, принадлежащую россиянам, обвиненных в коррупции и связях с Кремлем, суммарная стоимость этих активов — £1,1 млрд ($1,26 млрд), заявил мэр британской столицы Садик Хан в письме министру по делам социально-экономического развития Майклу Гоуву, передает LBC.
Мэр указал, что вырученные средства можно направить на финансирование строительства 4 тыс. домов для малообеспеченных слоев населения, в том числе — украинских беженцев. Он также призвал возобновить программу Ukraine Family, которая позволяла украинским семьям воссоединяться с близкими родственниками, получившими убежище в Великобритании. Хан подчеркнул, что украинцев по-прежнему приветствуют в Лондоне, и призвал членов правительства срочно вернуть программу помощи.
Весной 2022 года, вскоре после начала Россией военной операции на Украине, британский МИД допускал конфискацию особняков российских олигархов, чтобы размещать в них украинских беженцев.
Кремль еще до начала полномасштабных боев обещал ответить на конфискацию Западом имущества российских бизнесменов. «Атака одной отдельно взятой страны на российский бизнес, конечно, подразумевает ответные меры», — подчеркивал представитель президента Дмитрий Песков. Он счел угрозы конфискации признаком непредсказуемости Лондона.
Как выяснил Bloomberg, британские чиновники изучают планы конфискации активов российского Центробанка и бизнесменов; в качестве альтернативы они рассматривают использование активов в качестве залога по облигациям, которые могут быть выпущены для финансирования восстановления Украины. Еще один сценарий, который Bloomberg называет более предпочтительным для британских банков и стран Евросоюза, предусматривает передачу Украине прибыли от замороженных активов, при этом сами активы останутся нетронутыми.
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