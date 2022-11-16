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Песков назвал сбалансированным итоговое заявление G20

Песков: декларация G20 — сбалансированный документ, там отмечены разные позиции по Украине
Россию устраивают формулировки итоговой декларации саммита G20, заявил Песков, отметив, что там зафиксированы разные точки зрения по поводу конфликта Москвы и Киева
Фото: Akbar Nugroho Gumay / Reuters
Фото: Akbar Nugroho Gumay / Reuters

В Кремле удовлетворены итоговой декларацией стран G20 после саммита в Индонезии, где говорится, в том числе, о разных точках зрения в отношении вооруженного конфликта на Украине. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Безусловно. Была отмечена и зафиксирована разница в подходах, в точках зрения по этой теме к декларации. И в остальном, безусловно, и наши эксперты, и МИД, наша шерпа [Светлана] Лукаш приложили много усилий для того, чтобы такой сбалансированный текст родился», — сказал он.

В итоговом заявлении большинство стран — членов G20 «решительно осудили» действия России на Украине, но в документе отмечается, что «есть и другие мнения», на чем настояла российская сторона. По словам главы МИД Сергея Лаврова, представлявшего Россию на саммите, западные страны хотели «политизировать» декларацию и пытались «протащить формулировки», которые предполагали бы осуждение действий Москвы от имени всей «двадцатки».



В итоговом коммюнике страны G20 назвали недопустимой угрозу использования ядерного оружия, призвали соблюдать международное право и поддерживать многосторонние отношения, обеспечивающие мир и стабильность. Они также выступили за продление зерновой сделки, борьбу с изменением климата.

Саммит G20 проходил 15-16 ноября на Бали. На мероприятии в онлайн-формате выступил президент Украины Владимир Зеленский, который в своем обращении к участникам саммита несколько раз назвал G20 «Группой девятнадцати». В октябре, после того как Москва объявила о приостановке участия в зерновой сделке (позднее выполнение сделки возобновилось), он призывал исключить Россию из объединения. Китай выступил против этого.

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Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
G20 саммит G20 Дмитрий Песков Военная операция на Украине
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