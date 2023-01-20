Власти Украины исключили Киев из списка территорий возможных боев

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Министерство реинтеграции Украины своим приказом исключило Киев из перечня территорий возможных боевых действий, говорится в сообщении ведомства.

Механизм составления такого перечня был утвержден в конце прошлого года. В соответствии с ним, «территориями активных боевых действий» определяются территории через которые проходит линия боевого столкновения или граничащие с занятыми российской армией территориями, на которых невозможно в полном объеме выполнять государственные функции и существует значительная угроза жизни и здоровью населения.

Изменения в списке территорий закреплены приказом Минреинтеграции, который вступил в силу с момента публикации. Минреинтеграции утвердило приказ по согласованию с Министерством обороны предложения Киевской городской военной администрации.

УНИАН отмечает, что несмотря на это в Киеве сохраняются комендантский час и требования военного положения.



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