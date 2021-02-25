В одном из двух уголовных дел против бывшего президента США произошел существенный поворот

Суд обязал Трампа раскрыть финансовую отчетность прокуратуре Нью-Йорка В одном из двух уголовных дел против бывшего президента США произошел существенный поворот

Верховный суд США обязал Дональда Трампа предоставить прокуратуре Нью-Йорка свою финансовую отчетность. Бывший президент уверен, что он стал жертвой организованной демократами охоты на ведьм

Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

В понедельник, 22 февраля, Верховный суд США постановил, что Дональд Трамп должен предоставить окружной прокуратуре Нью-Йорка данные о своих налогах за целый ряд лет.

Чего добивалась прокуратура Нью-Йорка

Следствие во главе с окружным прокурором Сайрусом Вэнсом пыталось получить доступ к налоговым декларациям 45-го президента США более двух лет. До последнего времени Трамп успешно блокировал доступ к ним. Сначала он ссылался на то, что, как президент, не может являться объектом уголовного преследования. После того как Верховный суд посчитал такие аргументы неубедительными, Трамп заявил, что данные о его налоговых декларациях не являются необходимыми для расследования Вэнса. Тот, в свою очередь, настаивал, что документы необходимы ему для выявления причастности Трампа или его сотрудников к налоговым правонарушениям или мошенничествам со страховкой. В итоге Верховный суд США отверг доводы Трампа.

Теперь французская юридическая фирма Mazars, занимавшаяся финансовой отчетностью бывшего президента, должна предоставить требуемые прокурорами данные о его налоговых декларациях с 2011 по 2018 год. Следствие может получить доступ к документам о бизнес-деятельности Трампа уже в ближайшие дни, сказал изданию The Wall Street Journal бывший прокурор Манхэттена Дункан Левин. «Мы продолжаем работу», — прокомментировал решение суда Вэнс. В Mazars заявили, что ознакомлены с решением суда и будут соблюдать все требования законодательства США.