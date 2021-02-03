Возможен ли трампизм без Трампа и есть ли у Республиканской партии альтернативные идеи

Эксперты оценили политическое будущее Дональда Трампа Возможен ли трампизм без Трампа и есть ли у Республиканской партии альтернативные идеи

Дональд Трамп обещал, что вернет республиканцам большинство в палате представителей. Каковы шансы экс-президента сохранить влияние на партию, которая привела его в Белый дом, разбирался РБК

Экс-президент США не намерен уходить из большой политики. В частности, на прошлой неделе 45-й президент встретился с лидером Республиканской партии в палате представителей конгресса Кевином Маккарти, чтобы обсудить, как партия, как кандидат от которой он стал главой государства, может вернуть себе большинство в нижней палате на промежуточных выборах в 2022 году.

«Они [Трамп и Маккарти] очень хорошо работали вместе на последних выборах и улучшили результат на 15 мест [в палате представителей], хотя большая часть наблюдателей предсказывала обратное. Они вновь сделают это, и работа уже началась», — говорится в заявлении созданного Трампом комитета политических действий Save America по итогам встречи.

Как Трамп повлиял на электоральную базу республиканцев

Действительно, в 2016 и 2020 годах республиканцы смогли увеличить уровень поддержки среди четырех групп избирателей. В 2016 году за них проголосовали 53% избирателей с доходом менее $30 тыс. в год — почти на 20% больше, чем в 2012 году (данные экзитполов). На 4% выросла и доля поддержки среди избирателей без высшего образования. Поддержка партии также увеличилась в маленьких городах — на 5% (с 56% в 2012 году до 61% в 2016-м).

В 2020 году за Трампа проголосовали почти на 12 млн человек больше, чем в 2016-м. На первых выборах за него отдали голоса 62 млн, на вторых — 74 млн. Республиканская партия, хотя и не получила контроля над палатой представителей, увеличила свое представительство в ней с 197 конгрессменов до 212.