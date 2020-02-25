Кремль запустит конкурс для желающих попасть в Госдуму и Совет Федерации

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 64,92 (+0,62) Quote, 13:07
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 70,46 (+1,04) Quote, 13:07
«Яндекс» объявил о размещении конвертируемых облигаций на $1,25 млрд Технологии и медиа, 15:10 Мишустин пообещал выделить 200 млн руб. на ремонт больницы в Кургане Общество, 15:09 Основатели вошедших в «Яндекс.Еда» сервисов решили покинуть компанию Технологии и медиа, 15:00 Пожар произошел в торговом доме «Пассаж» в Махачкале Общество, 14:59 Нейробюджетирование: что станет с финансовыми директорами через пять лет Pro, 14:58 ЦБ вернул нулевые комиссии для банков в Системе быстрых платежей Финансы, 14:55 ЕСПЧ обязал Россию выплатить двум фигурантам «болотного дела» по €10 тыс. Общество, 14:54 Военный, президент, заключенный: история Хосни Мубарака Политика, 14:46  Ительмены удачи: как зарабатывает первый в России иглу-отель Pro, 14:45 Зеленский пригрозил лишить министров зарплаты из-за невыплат шахтерам Политика, 14:36 Песков объяснил слова Путина о спорах с Кудриным и Грефом Политика, 14:21 На Канарах отель с тысячей туристов изолировали из-за коронавируса Общество, 14:15 Минобороны назвало дату похорон маршала Язова Общество, 14:14 Как сбежать от промо и не потерять продажи: советы Nielsen и «Едадил» Pro, 14:12
Политика ,  
0 

Кремль запустит конкурс для желающих попасть в Госдуму и Совет Федерации

В конкурсе «Лидеры России» сможет принять участие любой россиянин, который хочет избраться в Госдуму или стать сенатором. Ранее в конкурсе могли участвовать только россияне с управленческим опытом, теперь такого условия нет
Сергей Кириенко (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

В рамках конкурса «Лидеры России» запущен новый проект «Лидеры России/Политика», в котором смогут принять участие люди, желающие заниматься общественно-политической деятельностью. Об этом во вторник, 25 февраля объявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, передает корреспондент РБК.

О запуске нового проекта Кириенко сообщил на заседании набсовета «Лидеров России». По его словам, если до сих пор конкурс «Лидеры России» был в первую очередь ориентирован на людей, которые идут в исполнительную власть, то новый проект предназначается для тех, кто хотел бы заниматься общественно-политической деятельностью. «Это могут быть люди, которые хотят идти на выборы в Госдуму, которые в рамках своего развития хотят быть членами Совета Федерации, работать в муниципальных органах власти», — пояснил первый замглавы кремлевской администрации.

Поскольку в представительные органы власти люди избираются, а не назначаются, то «все, что мы можем, — отобрать лучших», сказал Кириенко.
Регистрация на конкурс открыта с 25 февраля, подать заявку можно на сайте «Лидеров России». Заявки принимаются до 16 марта, финал конкурса состоится в мае 2020 года. Принять участие в конкурсе могут не имеющие судимости граждане в возрасте от 21 до 55 лет.

Оцениваться будут социально-значимые достижения участников, их цели и мотивации в общественно-политической деятельности, а также уровень развития у них компетенций, необходимых для такой деятельности, — служение обществу, социальный интеллект, ответственность за результат, организаторские способности, сообщили участники заседания журналистам.

По итогам финала будут отобраны порядка 70-80 человек, которые пройдут обучение. Это будет такой же профессиональный поток, как и для участников «школы губернаторов», пояснил Кириенко. Отвечать за обучение будет Высшая школа госуправления РАНХиГС совместно с Мастерской управления «Сенеж».
Руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров подчеркнул, что пойдут участники конкурса в депутаты или нет, победят или нет, зависит от них самих.

У финалистов будет 12 наставников из Совета Федерации и всех фракций Госдумы. Это экс-губернатор Калужской области, сенатор Анатолий Артамонов, сенатор Андрей Клишас, первый вице-спикер Госдумы от «Единой России» Александр Жуков, вице-спикеры Алексей Гордеев, Петр Толстой и Ирина Яровая, депутаты Валерий Гартунг («Справедливая Россия»), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Олег Смолин (КПРФ), единороссы Александр Хинштейн, Павел Крашенинников.

Победитель конкурса «Лидеры России» стал замглавы Минэнерго
Политика

Конкурс «Лидеры России» — проект платформы «Россия — страна возможностей». Он проводится для создания социальных лифтов для активных граждан. В конкурсе нет ограничения по гражданству участников, одно из требований — хорошее знание русского языка. Конкурс был организован администрацией президента России и Высшей школой государственного управления РАНХиГС.

Впервые о проведении конкурса объявили в 2017 году. По итогам первого сезона конкурса из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, было выявлено 103 победителя. 67 человек получили назначения:двое стали губернаторами, а четверо — заместителями министров. В 2019 году победителями конкурса стали 104 человека.

Кроме того, Кремль организует тренинги для президентского кадрового резерва — «школы будущих губернаторов». Летом 2019 года в них впервые приняли участие высокопоставленные силовики, например занимавший пост заместителя председателя СКР Игорь Краснов и заместители генпрокурора Андрей Кикоть и Дмитрий Демешин. Участниками программы являются и недавно назначенные главы регионов: в прошлом году в числе участников тренингов были занимавший пост врио главы Калмыкии Бату Хасиков, а также занимавшие посты врио губернаторов Астраханской области и Забайкальского края Игорь Бабушкин и Александр Осипов соответственно.

По итогам нескольких сезонов тренингов программы кадрового резерва, больше десяти выпускников стали губернаторами, несколько были назначены федеральными министрами (в правительстве Дмитрия Медведева это были глава Миноборнауки Михаил Котюков и глава Минтранса Евгений Дитрих).

Авторы: Наталья Галимова, Георгий Тадтаев
Теги: Кремль, «Лидеры России»
Материалы по теме
Победитель конкурса «Лидеры России» стал замглавы Минэнерго
Политика
Победителями конкурса «Лидеры России» стали 104 человека
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter