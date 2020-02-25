Кремль запустит конкурс для желающих попасть в Госдуму и Совет Федерации

В конкурсе «Лидеры России» сможет принять участие любой россиянин, который хочет избраться в Госдуму или стать сенатором. Ранее в конкурсе могли участвовать только россияне с управленческим опытом, теперь такого условия нет

Сергей Кириенко (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

В рамках конкурса «Лидеры России» запущен новый проект «Лидеры России/Политика», в котором смогут принять участие люди, желающие заниматься общественно-политической деятельностью. Об этом во вторник, 25 февраля объявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, передает корреспондент РБК.

О запуске нового проекта Кириенко сообщил на заседании набсовета «Лидеров России». По его словам, если до сих пор конкурс «Лидеры России» был в первую очередь ориентирован на людей, которые идут в исполнительную власть, то новый проект предназначается для тех, кто хотел бы заниматься общественно-политической деятельностью. «Это могут быть люди, которые хотят идти на выборы в Госдуму, которые в рамках своего развития хотят быть членами Совета Федерации, работать в муниципальных органах власти», — пояснил первый замглавы кремлевской администрации.

Поскольку в представительные органы власти люди избираются, а не назначаются, то «все, что мы можем, — отобрать лучших», сказал Кириенко.

Регистрация на конкурс открыта с 25 февраля, подать заявку можно на сайте «Лидеров России». Заявки принимаются до 16 марта, финал конкурса состоится в мае 2020 года. Принять участие в конкурсе могут не имеющие судимости граждане в возрасте от 21 до 55 лет.

Оцениваться будут социально-значимые достижения участников, их цели и мотивации в общественно-политической деятельности, а также уровень развития у них компетенций, необходимых для такой деятельности, — служение обществу, социальный интеллект, ответственность за результат, организаторские способности, сообщили участники заседания журналистам.

По итогам финала будут отобраны порядка 70-80 человек, которые пройдут обучение. Это будет такой же профессиональный поток, как и для участников «школы губернаторов», пояснил Кириенко. Отвечать за обучение будет Высшая школа госуправления РАНХиГС совместно с Мастерской управления «Сенеж».

Руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров подчеркнул, что пойдут участники конкурса в депутаты или нет, победят или нет, зависит от них самих.