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В «школу губернаторов» впервые попали высокопоставленные силовики
Участниками кадрового резерва стали представители Совфеда, Госдумы, Генпрокуратуры, СКР и несколько врио глав регионов, узнал РБК. В третьем потоке «школы губернаторов» также участвуют внук Зюганова и экс-кандидат в мэры Москвы
Игорь Краснов (Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»)

Кто попал в третий поток программы

В субботу, 29 июня, на Гребном канале в Москве состоялись гонки на лодках-драконах участников «школы губернаторов» — программы РАНХиГС и администрации президента по подготовке кадрового резерва.

В мероприятии приняли участие и выпускники учебной программы, и участники нового, третьего, потока. Среди них впервые много силовиков, в том числе заместитель председателя СКР Игорь Краснов и заместители генпрокурора Андрей Кикоть и Дмитрий Демешин. Об этом РБК рассказали трое участников встречи.

Кроме того, участниками программы стали недавно назначенные главы регионов — врио главы Калмыкии Бату Хасиков, врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин, врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов.

Парламент представляли сенатор Ростислав Гольдштейн, председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший кандидат в мэры Москвы Михаил Дегтярев (ЛДПР) и зампредседателя Госдумы Ольга Епифанова («Справедливая Россия»).

От администрации президента в новом потоке «школы» кадрового резерва — заместитель начальника управления по внутренней политике Тимур Прокопенко. От правительства — замминистра энергетики Антон Инюцын и директор департамента оперативного контроля Минэнерго Евгений Грабчак, замминистра финансов Антон Котяков, замминистра строительства Никита Стасишин и замминистра юстиции Алиса Безродная.

Обучение в третьем потоке «школы губернаторов» проходят депутат Мосгордумы и внук главы КПРФ Леонид Зюганов и зампред правительства Дагестана Гаджимагомед Гусейнов. Всего на новом курсе около 70 человек, рассказал один из собеседников РБК. Первый курс окончили 74 человека, в списках второго было 79 участников.

Леонид Зюганов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

РБК направил запросы в пресс-службы РАНХиГС, Дегтярева, Гольдштейна, Хасикова, Осипова, Генпрокуратуры, Следственного комитета и Минэнерго. Представители Бабушкина, Епифановой и Министерства энергетики отказались от комментариев.

Куда распределяют выпускников «школы»

11 выпускников программы кадрового резерва стали главами регионов: Самарской (Дмитрий Азаров), Омской (Александр Бурков), Ивановской (Станислав Воскресенский), Орловской (Андрей Клычков), Новосибирской (Андрей Травников), Тюменской (Александр Моор), Нижегородской (Глеб Никитин) и Курской (Роман Старовойт) областей, Алтайского края (Виктор Томенко), Ненецкого автономного округа (Александр Цыбульский) и Республики Алтай (Олег Хорохордин). Артем Здунов стал премьером Дагестана.

Еще двое были назначены федеральными министрами — Михаил Котюков (Минобрнауки) и Евгений Дитрих (Минтранс).

Чему учат резервистов

Один из участников программы рассказал РБК, что на прошлой неделе у них завершился первый образовательный модуль — «Глобальные тренды развития. Вызовы для России».

Перед участниками с лекциями выступили ведущие экономисты из Гонконга, Италии, Швеции и России, российские министры, в том числе глава Минобороны Сергей Шойгу. Лекции участникам программы прочли директор ФНС Михаил Мишустин, президент Курчатовского центра Михаил Ковальчук и президент Сбербанка Герман Греф.

Перед слушателями выступил профессор Гонконгского университета науки и технологий сингапурец Дональд Лоу. Он читал лекцию о слоубализации — снижении темпов роста мировой экономики при росте цифровизации. Участники также прошли испытания, связанные с командной сдачей норм ГТО и греблей на лодках класса «Дракон», рассказал источник РБК.

Фотогалерея 
Гонки будущих губернаторов на Гребном канале. Фоторепортаж

Во время обучения предыдущих потоков их участники прыгали со скалы в Сочи, совершали учебные прыжки с парашютом, учились стрелять из автоматов и бросались под колеса движущихся БТР.

Списки участников обучения РАНХиГС получает из администрации президента, рассказывал в интервью РБК куратор программы Алексей Комиссаров. По его словам, поставленная Кремлем задача — воспитание новой управленческой элиты. В прошлом году программа подготовки кадрового резерва обошлась примерно в 59 млн руб.

Собеседник, близкий к администрации президента, ранее рассказал РБК о том, как полпредства в федеральных округах формируют списки участников программы обучения РАНХиГС. На первом этапе один из заместителей полпреда составляет список из пяти-десяти человек от федерального округа. Этот список передают полпреду, который со своими правками передает его в администрацию президента. Кремль, по словам источника РБК, существенно сокращает список претендентов на финальном этапе. Техзадание по программам обучения составляется управлением по вопросам службы и кадров Кремля, а РАНХиГС предлагает уже конкретные мероприятия, уточнил собеседник РБК.

Идея дополнительного образования для руководящих кадров — правильная, считает глава Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. «Вопрос в отборе кадров — какие критерии применяются, — сказал он. — Должна быть ставка на образование, управленческий опыт, репутацию, психологические качества». Эти качества не всегда оказываются в приоритете, потому что кандидатов часто лоббируют разного рода группы влияния, бывает, что берут «своих», а не профессионалов. В последнее время со стороны Кремля «чувствуется искреннее желание построить объективную систему кадрового отбора», отметил Миронов. «Пока неясно, какой подход победит», — добавил политолог.

Почему делается ставка на силовиков

Комментируя появление силовиков в списке кадрового резерва, Евгений Иванов, сотрудник факультета социальных наук ВШЭ, отметил, что государство делает такой кадровый выбор в условиях национализации элит и стратегии «осажденной крепости». «Когда системные либералы с ориентацией на Запад считаются ненадежными, делается ставка на повышение управленческих компетенций кадров, чье формирование проходило через службу в силовых структурах», — сказал он.

Силовики кажутся руководителям страны более исполнительными, ответственными, волевыми, объяснил Николай Миронов. «Помимо этих качеств требуются гибкость, интеллект, умение действовать не в лоб, а исподволь, — добавил эксперт. — Также нужно быть не просто хорошим организатором, но и разбираться в экономике, производстве, социальной сфере».

Авторы: Евгения Кузнецова, Наталья Галимова, Елизавета Антонова
При участии: Алина Фадеева, Мария Истомина, Маргарита Алехина, Владимир Дергачев
Теги: РАНХиГС, губернаторы
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