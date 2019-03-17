Победителями конкурса «Лидеры России» стали 104 человека

Победителями конкурса управленцев «Лидеры России» стали 104 человека. Об этом сообщила член наблюдательного совета конкурса, общественный деятель Наталия Солженицына.

«Если 70% победителей из 100 — в этом году 104 человека — получат какие-то продвижения по карьерной лестнице, такие, с которыми они были бы согласны, которых они бы хотели, то это уже будет грандиозный успех», — приводит слова Солженицыной «РИА Новости».

Она отметила, что второй конкурс прошел эффективнее, чем первый, в том числе и по активности участников.

Конкурс управленцев «Лидеры России» организован администрацией президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС. Он является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации.

Целью конкурса является поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны с высоким уровнем развития управленческих компетенций.