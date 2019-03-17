Победителями конкурса «Лидеры России» стали 104 человека

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,82 -0,70 EUR Бирж. 73,39 -0,69 Brent 66,68 -0,83% USD Нал. EUR Нал. USD ЦБ 65,42 0,02 EUR ЦБ 74,07 0,01 EUR/USD 1,1323 0,0024 BTC/USD Бирж. 4 081,60 -8,20 IMOEX 2 476,73 0,77% RTSI 1 196,75 1,25% DJIA 25 848,87 0,54% Nasdaq 7 688,53 0,76%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 65,42 (+0,02) Quote, 15 мар, 13:20
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 74,07 (+0,01) Quote, 15 мар, 13:20
Минздрав Британии выступил за запрет рекламы вредной еды до 21:00 Общество, 17 мар, 23:51 Снежная трасса: чем опасна и как по ней правильно ехать РБК и Haval​, 17 мар, 23:38 Победителями конкурса «Лидеры России» стали 104 человека Общество, 17 мар, 23:38 В Киеве во время встречи Порошенко с избирателями произошла драка Политика, 17 мар, 23:22 Основателя компании «Расцветай» нашли мертвым в Новосибирске Общество, 17 мар, 23:21 «Желтые жилеты» перешли красную черту Политика, 17 мар, 22:55 Два человека пострадали при взрыве цистерны с бензином в Лос-Анджелесе Общество, 17 мар, 22:50 Бывшему вице-президенту «Росгосстраха» предъявили новое обвинение Бизнес, 17 мар, 22:26 В Хакасии потушили пожар на территории завода «Искож» Общество, 17 мар, 22:20 Самолет с неисправным крылом успешно приземлился в аэропорту Сочи Общество, 17 мар, 21:59 В Кремле прокомментировали слова Болтона о переговорах по разоружению Политика, 17 мар, 21:44 «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью в чемпионате России Спорт, 17 мар, 21:39 Кудрин спрогнозировал ослабление экономики США через 40 лет Экономика, 17 мар, 21:31 Данные «черных ящиков» показали сходство крушений в Эфиопии и Индонезии Общество, 17 мар, 21:22
Общество ,  
0 
Победителями конкурса «Лидеры России» стали 104 человека

Победителями конкурса управленцев «Лидеры России» стали 104 человека. Об этом сообщила член наблюдательного совета конкурса, общественный деятель Наталия Солженицына.

«Если 70% победителей из 100 — в этом году 104 человека — получат какие-то продвижения по карьерной лестнице, такие, с которыми они были бы согласны, которых они бы хотели, то это уже будет грандиозный успех», — приводит слова Солженицыной «РИА Новости».

Она отметила, что второй конкурс прошел эффективнее, чем первый, в том числе и по активности участников.

Конкурс управленцев «Лидеры России» организован администрацией президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС. Он является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации.

Целью конкурса является поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны с высоким уровнем развития управленческих компетенций.

В текущем году в финал конкурса прошли 300 человек из 21 региона России. Все финалисты получат образовательный грант в размере 1 млн руб., а победители — возможность в течение года поработать с наставником из числа лучших руководителей в сфере бизнеса и государственного управления. В этом году финал конкурса с 13 по 17 марта проходит в Сочи.

Теги: «Лидеры России», победители
Материалы по теме
Кириенко назвал преимущества конкурса управленцев «Лидеры России»
Политика
Медведев назначил лауреата конкурса «Лидеры России» замом главы Минстроя
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter