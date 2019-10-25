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Победитель конкурса «Лидеры России» стал замглавы Минэнерго

Директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак назначен на должность заместителя министра энергетики, сообщил РБК представитель ведомства.

В новой должности он займется координацией полномочий Минэнерго по вопросам технического регулирования, промышленной безопасности, энергетического машиностроения, чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в сфере ТЭК.

Помимо этого Грабчак получит ряд полномочий по электроэнергетике, в том числе связанные с инвестпрограммами и обеспечением надежности объектов электроэнергетики.

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Грабчаку 38 лет, он выпускник Московского физико-технического института. В 2005–2009 годах работал в консалтинговых и инфраструктурных компаниях, в 2009–2010 годах — в ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра». В дальнейшем перешел в госкорпорацию по строительству олимпийских объектов в Сочи, где проработал до 2013 года.

В 2013 году он стал заместителем директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго, а через год возглавил этот департамент. Грабчак — один из победителей конкурса «Лидеры России» 2018–2019 годов. Среди заместителей главы Минэнерго уже есть победитель данного конкурса — Павел Сорокин, который курирует нефть и газ.

Теги: Минэнерго, конкурс
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