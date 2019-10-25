Победитель конкурса «Лидеры России» стал замглавы Минэнерго

Директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак назначен на должность заместителя министра энергетики, сообщил РБК представитель ведомства.

В новой должности он займется координацией полномочий Минэнерго по вопросам технического регулирования, промышленной безопасности, энергетического машиностроения, чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в сфере ТЭК.

Помимо этого Грабчак получит ряд полномочий по электроэнергетике, в том числе связанные с инвестпрограммами и обеспечением надежности объектов электроэнергетики.

Грабчаку 38 лет, он выпускник Московского физико-технического института. В 2005–2009 годах работал в консалтинговых и инфраструктурных компаниях, в 2009–2010 годах — в ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра». В дальнейшем перешел в госкорпорацию по строительству олимпийских объектов в Сочи, где проработал до 2013 года.