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Послание Федеральному собранию — 2019 ,  
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Кремль прокомментировал сюжет ВГТРК о целях российских «Цирконов» в США
Путин в ходе послания Федеральному собранию говорил, что Россия направит свои новые гиперзвуковые ракеты «Циркон» на пункты принятия решений противника, если тот разместит ракеты у ее границ, пояснил Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию, с которым он выступил на прошлой неделе, не уточнял, куда именно будут нацелены новые российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» в случае, если у границ России появятся нарушающие Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) американские ракеты. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, в Кремле не несут ответственность за сюжеты, которые выходят на российских телеканалах.​

«Мы никогда не вмешиваемся и не можем вмешиваться в редакционную политику наших телеканалов, даже государственных. Поэтому в данном случае вопрос нужно адресовать непосредственно в телеканалы», — сказал он.

Он пояснил, что президент говорил только о том, что Россия вынуждена будет направить «Цирконы» на территории, где находятся центры принятия решений, если страна подвергнется угрозе, и не уточнял куда именно будут направлены российские ракеты.

«Прошу обратить ваше внимание, что президент не назвал ни одного географического пункта в этой связи», — добавил Песков.

Политика
ВГТРК назвала вероятные цели «Циркона» в США в случае угрозы для России

Речь идет о сюжете, который показали в эфире программы «Вести недели» с Дмитрием Киселевым на ВГТРК в минувшее воскресенье, 24 февраля. В нем ведущий назвал возможными целями «Цирконов» здание Пентагона в Вашингтоне, правительственный пункт управления Кэмп-Дэвид в США, Форт-Ричи в штате Мэриленд (пункт управления президента США и командный центр Комитета начальников штабов), побережье Мак-Клеллан в штате Калифорния (управление стратегическими наступательными силами), а также Джим-Крик в штате Вашингтон (пункт управления ядерными силами).

Киселев подчеркнул, что расчетное время подлета гиперзвуковых ракет к этим пунктам составит в среднем пять минут.

Политика
Путин описал ответ России на размещение американских ракет в Европе

В своем послании Федеральному собранию Владимир Путин подчеркнул, что в случае размещения в Европе американских ракет средней и меньшей дальности Россия будет вынуждена реализовать «зеркальные и эффективные ответные меры».​

«Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений о применении угрожающих нам ракетных комплексов. По своим тактико-техническим данным, в том числе по подлетному времени до указанных центров управления, эти вооружения будут вполне соответствовать тем угрозам, которые направлены против России», — сказал тогда Путин.

Авторы: Анна Трунина, Владимир Дергачев
Теги: Дмитрий Песков, ракеты
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