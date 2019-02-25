Кремль прокомментировал сюжет ВГТРК о целях российских «Цирконов» в США

Путин в ходе послания Федеральному собранию говорил, что Россия направит свои новые гиперзвуковые ракеты «Циркон» на пункты принятия решений противника, если тот разместит ракеты у ее границ, пояснил Песков

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию, с которым он выступил на прошлой неделе, не уточнял, куда именно будут нацелены новые российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» в случае, если у границ России появятся нарушающие Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) американские ракеты. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, в Кремле не несут ответственность за сюжеты, которые выходят на российских телеканалах.​

«Мы никогда не вмешиваемся и не можем вмешиваться в редакционную политику наших телеканалов, даже государственных. Поэтому в данном случае вопрос нужно адресовать непосредственно в телеканалы», — сказал он.

Он пояснил, что президент говорил только о том, что Россия вынуждена будет направить «Цирконы» на территории, где находятся центры принятия решений, если страна подвергнется угрозе, и не уточнял куда именно будут направлены российские ракеты.

«Прошу обратить ваше внимание, что президент не назвал ни одного географического пункта в этой связи», — добавил Песков.