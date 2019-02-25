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Заподозренный в выводе денег из России олигарх вошел в парламент Молдавии
Лидера Демократической партии, бизнесмена Владимира Плахотнюка избрали в молдавский парламент по одномандатному округу. По партийным спискам туда также войдут члены его партии, социалисты, представители блока ACUM и партии «Шор»
Владимир Плахотнюк (Фото: Вадим Денисов / ТАСС)

Молдавский предприниматель и лидер правящей в республике Демократической партии Владимир Плахотнюк (Bloomberg и Forbes без указания размера состояния называют его самым богатом человеком Молдавии) вошел в республиканский парламент по итогам выборов по ​одномандатным округам. Об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованные на сайте местного ЦИК.

За Плахотнюка, согласно им, после обработки 90,61% протоколов проголосовали 73,89% избирателей в Ниспоренском округе (19685 человек). Его основные соперники — заместитель председателя Либерально-демократической партии, журналист Ион Тергуцэ и представитель Партии социалистов (PSRM) Павел Артамонов получили там 16,93% и 6,46% соответственно.

Также по одномандатным округам в парламент республики был избран премьер-министр Молдавии Павел Филип (45,21%) и лидер оппозиционной Партии социалистов Зинаида Гречаный (46,25%), следует из материалов Центризбиркома.

Выборы в парламент Молдавии состоялись накануне. Впервые они прошли по смешанной системе. Прежде 101 депутата выбирали по партийным спискам. Теперь 50 парламентариев избрали по прежней схеме, еще 51 — по одномандатным округам.​

Политика
Молдавского олигарха заподозрили в выводе из России 37 млрд руб.

По партийным спискам в законодательный орган войдут члены Партии социалистов (прежде ее возглавлял нынешний президент Молдавии Игорь Додон). Они являются лидерами партийного голосования. По данным ЦИК, после обработки 90,71% протоколов, PSRM заручились поддержкой 31,66% избирателей. Помимо них в парламенте окажутся представители партии Плахотнюка — демократы. Они набирают 24,83%. Вместе с ними кресла в высшем законодательном органе республики займут участвовавшие в выборах впервые члены избирательного блока ACUM («Сейчас», 25,14%) и представители партии «Шор» (8,62%). Остальные партии не сумели преодолеть необходимый барьер в 6%.

Явка на выборах, согласно данным ЦИК, составила 49,07%. Порог для нее в этот раз был отменен.

Обвинения России в адрес Плахотнюка

За два дня до голосования МВД России назвало Плахотнюка подозреваемым по делу о выводе из России 37 млрд руб. Речь шла о так называемой «молдавской прачечной». Лидер Демократической партии республики, по версии российского ведомства, вместе с бизнесменом Вячеславом Платоном являлся организатором схемы вывода средств.

Согласно ей, в 2013–2014 годах члены преступного сообщества «по надуманным основаниям и подложным документам» перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО «Банк «Западный» и ОАО «Русский земельный банк» деньги в иностранной валюте на счета в молдавском банке Moldindconbank S.A. и других иностранных организациях под предлогом продажи валюты, полагают в МВД. Полученные средства, по версии сотрудников правоохранительных органов, в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных физических и юридических лиц. Всего таким образом из России, как полагают в МВД, было выведено более 37 млрд руб.

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В Молдавии обнародовали предварительные итоги парламентских выборов

Впервые об этой схеме стало известно в 2014 году после расследования Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). В схеме, по данным расследователей, участвовали около 500 человек. Реальная сумма выведенных из России средств могла достигать $80 млрд, допускали в OCCRP​.

За противозаконный вывод денег из России в 2017 году молдавским судом на 18 лет был осужден Платон. В том же году, но по другому делу, Басманный суд столицы заочно арестовал Плахотнюка. По версии следствия, предприниматель был причастен к организации неудачного покушения на молдавского и российского бизнесмена Ренато Усатого.

Демократическая партия Молдавии, комментируя новые подозрения в отношении своего лидера, назвала заявления российского МВД грубым вмешательством России в парламентские выборы в республике.​

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Молдавия, Выборы
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