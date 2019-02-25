Заподозренный в выводе денег из России олигарх вошел в парламент Молдавии

По партийным спискам в законодательный орган войдут члены Партии социалистов (прежде ее возглавлял нынешний президент Молдавии Игорь Додон). Они являются лидерами партийного голосования. По данным ЦИК, после обработки 90,71% протоколов, PSRM заручились поддержкой 31,66% избирателей. Помимо них в парламенте окажутся представители партии Плахотнюка — демократы. Они набирают 24,83%. Вместе с ними кресла в высшем законодательном органе республики займут участвовавшие в выборах впервые члены избирательного блока ACUM («Сейчас», 25,14%) и представители партии «Шор» (8,62%). Остальные партии не сумели преодолеть необходимый барьер в 6%.
Явка на выборах, согласно данным ЦИК, составила 49,07%. Порог для нее в этот раз был отменен.
Обвинения России в адрес Плахотнюка
За два дня до голосования МВД России назвало Плахотнюка подозреваемым по делу о выводе из России 37 млрд руб. Речь шла о так называемой «молдавской прачечной». Лидер Демократической партии республики, по версии российского ведомства, вместе с бизнесменом Вячеславом Платоном являлся организатором схемы вывода средств.
Согласно ей, в 2013–2014 годах члены преступного сообщества «по надуманным основаниям и подложным документам» перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО «Банк «Западный» и ОАО «Русский земельный банк» деньги в иностранной валюте на счета в молдавском банке Moldindconbank S.A. и других иностранных организациях под предлогом продажи валюты, полагают в МВД. Полученные средства, по версии сотрудников правоохранительных органов, в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных физических и юридических лиц. Всего таким образом из России, как полагают в МВД, было выведено более 37 млрд руб.
Впервые об этой схеме стало известно в 2014 году после расследования Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). В схеме, по данным расследователей, участвовали около 500 человек. Реальная сумма выведенных из России средств могла достигать $80 млрд, допускали в OCCRP.
За противозаконный вывод денег из России в 2017 году молдавским судом на 18 лет был осужден Платон. В том же году, но по другому делу, Басманный суд столицы заочно арестовал Плахотнюка. По версии следствия, предприниматель был причастен к организации неудачного покушения на молдавского и российского бизнесмена Ренато Усатого.
Демократическая партия Молдавии, комментируя новые подозрения в отношении своего лидера, назвала заявления российского МВД грубым вмешательством России в парламентские выборы в республике.