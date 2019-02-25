Заподозренный в выводе денег из России олигарх вошел в парламент Молдавии

Заподозренный в выводе денег из России олигарх вошел в парламент Молдавии

Лидера Демократической партии, бизнесмена Владимира Плахотнюка избрали в молдавский парламент по одномандатному округу. По партийным спискам туда также войдут члены его партии, социалисты, представители блока ACUM и партии «Шор»

Владимир Плахотнюк (Фото: Вадим Денисов / ТАСС)

Молдавский предприниматель и лидер правящей в республике Демократической партии Владимир Плахотнюк (Bloomberg и Forbes без указания размера состояния называют его самым богатом человеком Молдавии) вошел в республиканский парламент по итогам выборов по ​одномандатным округам. Об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованные на сайте местного ЦИК.

За Плахотнюка, согласно им, после обработки 90,61% протоколов проголосовали 73,89% избирателей в Ниспоренском округе (19685 человек). Его основные соперники — заместитель председателя Либерально-демократической партии, журналист Ион Тергуцэ и представитель Партии социалистов (PSRM) Павел Артамонов получили там 16,93% и 6,46% соответственно.

Также по одномандатным округам в парламент республики был избран премьер-министр Молдавии Павел Филип (45,21%) и лидер оппозиционной Партии социалистов Зинаида Гречаный (46,25%), следует из материалов Центризбиркома.