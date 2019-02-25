В Молдавии обнародовали предварительные итоги парламентских выборов

После обработки 27,88% протоколов на выборах лидирует молдавская Партия социалистов. У нее — чуть более 30% голосов избирателей. Следом за ней с результатом 28,97% идет правящая Демократическая партия

Фото: Вадим Денисов / ТАСС

Молдавская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) публикует на своем сайте предварительные результаты парламентских выборов. Голосование состоялось в республике накануне.

После обработки 27,88% протоколов на выборах лидирует Партия социалистов (PSRM), прежде ее возглавлял президент Молдавии Игорь Додон. Согласно предварительным итогам, она набирает 30,01% голосов. Следом за ней идет правящая Демократическая партия (28,97%). Третье место, согласно последним данным к 0:50 мск, на выборах занимает впервые участвовавший в голосовании избирательный блок ACUM («Сейчас»). Он набирает 21,18%.

Также в пятерку лидеров входит партия «Шор», ведомая бизнесменом Иланом Шором (так же принимает участие в кампании в первый раз). Она набирает 10,41% голосов. За ней расположилась республиканская Партия коммунистов (4,15%). ​

Явка на выборах, согласно данным ЦИК, составила 49,07%. Порог для нее на этих выборах был отменен. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть барьер в 6%, а избирательному блоку — барьер в 8%. В одномандатных округах побеждает кандидат, набравший простое большинство голосов.