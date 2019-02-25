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В Молдавии обнародовали предварительные итоги парламентских выборов
После обработки 27,88% протоколов на выборах лидирует молдавская Партия социалистов. У нее — чуть более 30% голосов избирателей. Следом за ней с результатом 28,97% идет правящая Демократическая партия
Фото: Вадим Денисов / ТАСС

Молдавская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) публикует на своем сайте предварительные результаты парламентских выборов. Голосование состоялось в республике накануне.

После обработки 27,88% протоколов на выборах лидирует Партия социалистов (PSRM), прежде ее возглавлял президент Молдавии Игорь Додон. Согласно предварительным итогам, она набирает 30,01% голосов. Следом за ней идет правящая Демократическая партия (28,97%). Третье место, согласно последним данным к 0:50 мск, на выборах занимает впервые участвовавший в голосовании избирательный блок ACUM («Сейчас»). Он набирает 21,18%.

Также в пятерку лидеров входит партия «Шор», ведомая бизнесменом Иланом Шором (так же принимает участие в кампании в первый раз). Она набирает 10,41% голосов. За ней расположилась республиканская Партия коммунистов (4,15%). ​

Явка на выборах, согласно данным ЦИК, составила 49,07%. Порог для нее на этих выборах был отменен. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть барьер в 6%, а избирательному блоку — барьер в 8%. В одномандатных округах побеждает кандидат, набравший простое большинство голосов.

Общество
В Молдавии сообщили о подвозе жителей Приднестровья для участия в выборах

В день голосования полиция, по данным руководителя Национальной патрульной инспекции Марина Максиана, зафиксировала 80 нарушений, передавала местная телерадиокомпания TRM. Ряд из них, как указывал представитель ведомства, касался подкупа избирателей, еще несколько были связаны с тем, что избиратели покинули участки, взяв с собой бюллетени. Помимо этого, в двух случаях было установлено, что наблюдатели на избирательных участках находились в состоянии алкогольного опьянения, указывал Максиан.

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Кроме того, накануне лидеры оппозиционных объединений, в частности, Партии действия и солидарности Майя Санду и Партии народного движения Еуджен Томак, заявляли о том, что на участки организованно подвозят жителей непризнанного в Молдавии Приднестровья. Этим людям, по словам оппозиционеров, платили за то, чтобы они оказали поддержку определенному кандидату. За какого именно политика должны были проголосовать жители Приднестровья, они не уточнили.

После этого в подкупе избирателей президент Молдавии обвинил Демократическую партию. Та в свою очередь эти данные отвергла, заверив, что, по ее информации, избирателей таким образом подкупает Партия социалистов (ее ранее возглавлял Додон).

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Молдавия, парламентские выборы
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