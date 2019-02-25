Испания отказалась поддерживать военное вмешательство в Венесуэлу

В случае, если западные страны начнут реализовывать свои идеи о решении кризиса в Венесуэле с помощью военной интервенции, Мадрид это не поддержит, заявил глава испанского МИД. Подобный вариант не исключают американские власти

Жозеп Боррел (Фото: Boris Grdanoski / AP)

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррел предупредил, что Испания не будет поддерживать военное вмешательство в ситуацию в Венесуэле со стороны иностранных государств. Об этом он заявил журналистам в Египте перед открытием саммита Лиги арабских государств и Европейского Союза. Его слова приводит агентство EFE.

«Мы четко предупредили, что мы решительно не будем поддерживать и осудим любую иностранную военную интервенцию [Венесуэлы], которая, как мы надеемся, не произойдет», — сказал глава внешнеполитического ведомства. «Не все варианты [для урегулирования ситуации] находятся на столе», — добавил Боррел.

Прежде подобную фразу (но в отношении режима президента Николаса Мадуро) использовал американский лидер Дональд Трамп. В конце января, отвечая на вопрос журналиста о том, предполагает ли Белый дом военный вариант решения ситуации в боливарианской республике, Трамп заявил, что сейчас в США конкретно «ничего не рассматривают». Однако «все варианты находятся на столе», добавил он.​

Впервые о возможном военном вмешательстве в венесуэльский кризис президент США говорил в августе 2017 года. В феврале 2019-го проведения военной операции в Венесуэле не исключил уже госсекретарь Майк Помпео.