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Госпереворот в Венесуэле ,  
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Испания отказалась поддерживать военное вмешательство в Венесуэлу
В случае, если западные страны начнут реализовывать свои идеи о решении кризиса в Венесуэле с помощью военной интервенции, Мадрид это не поддержит, заявил глава испанского МИД. Подобный вариант не исключают американские власти
Жозеп Боррел (Фото: Boris Grdanoski / AP)

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррел предупредил, что Испания не будет поддерживать военное вмешательство в ситуацию в Венесуэле со стороны иностранных государств. Об этом он заявил журналистам в Египте перед открытием саммита Лиги арабских государств и Европейского Союза. Его слова приводит агентство EFE.

«Мы четко предупредили, что мы решительно не будем поддерживать и осудим любую иностранную военную интервенцию [Венесуэлы], которая, как мы надеемся, не произойдет», — сказал глава внешнеполитического ведомства. «Не все варианты [для урегулирования ситуации] находятся на столе», — добавил Боррел.

Прежде подобную фразу (но в отношении режима президента Николаса Мадуро) использовал американский лидер Дональд Трамп. В конце января, отвечая на вопрос журналиста о том, предполагает ли Белый дом военный вариант решения ситуации в боливарианской республике, Трамп заявил, что сейчас в США конкретно «ничего не рассматривают». Однако «все варианты находятся на столе», добавил он.​

Политика
Помпео заявил о рассмотрении всех вариантов взаимодействия с Венесуэлой

Впервые о возможном военном вмешательстве в венесуэльский кризис президент США говорил в августе 2017 года. В феврале 2019-го проведения военной операции в Венесуэле не исключил уже госсекретарь Майк Помпео.

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Протесты в Венесуэле после попытки госпереворота. Фоторепортаж

Ситуация в Венесуэле обострилась после 10 января. В этот день состоялась инаугурация Мадуро. В прошлом году он одержал победу на выборах, однако местная оппозиция и западные страны подобные итоги голосования не признали. Свою позицию они объяснили тем, что к участию в кампании не был допущен ряд «игроков». В связи с этим в январе на многотысячном митинге оппозиции спикер нацассамблеи Венесуэлы (местный парламент) Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом боливарианской республики. В этом статусе его впоследствии поддержали почти все страны ЕС, США, Канада и Латиноамериканские государства.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Испания, Венесуэла
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